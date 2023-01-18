Beşiktaş , Wout Weghorst'un ayrılığı sonrası golcü transferini Vincent Aboubakar ile bitiriyor. Yönetim, eski yıldızının yeniden kadroya katılması için saatler sayarken takım da Ziraat Türkiye Kupası'nda Ankaragücü'nü geçerek çeyrek finale kalmanın hesaplarını yapıyor.

KARA KARTAL'IN KUPA AKŞAMI

Beşiktaş, Ziraat Türkiye Kupası Son 16 Turu’nda bugün Ankaragücü’ne konuk olacak. Kartal; Ersin Destanoğlu, Tayfur Bingöl, Emre Can Uzunhan ve Dele Alli gibi yedek oyuncularıyla çıkacağı maçta çeyrek finale uzanmak istiyor.

Ziraat Türkiye Kupası Son 16 Turu’nda Beşiktaş, Ankaragücü’nü ağırlayacak. Kartal’da hedef, Ankara deplasmanından galip gelerek kupada çeyrek finale kalmak. Eryaman Stadı’nda saat 17.45’te başlayacak maçı hakem Sarper Barış Saka yönetecek. İki takım bu sezon Spor Toto Süper Lig ’de karşılaşmış ve Ankara’daki maçı Beşiktaş 3-2 kazanmıştı. Tek maç eleme usulüne göre yapılacak karşılaşmada üstünlük sağlayacak ekip adını çeyrek finale yazdıracak. Beşiktaş’ta bu karşılaşmada; Ersin Destanoğlu, Tayfur Bingöl, Emre Can Uzunhan ve Dele Alli gibi yedek kadrodaki isimlerin şans bulması bekleniyor.

Sezon başında Everton’dan kiralanan ve beklentilerin altında kalan Dele Alli’ye kupada şans verilecek.

Ankaragücü ile kupada 15. randevu

Bugün rakip olacak iki ekip, 86 yıllık geçmişe sahip rekabette Türkiye Kupası’nda 14 kez karşı karşıya geldi. Beşiktaş’ın 9’a 3 galibiyet üstünlüğü bulunan kupa maçlarında 2 müsabaka da beraberlikle sonuçlandı. Söz konusu karşılaşmalarda Siyah-Beyazlılar 16 gol kaydederken, kalesinde 10 gol gördü. Beşiktaş ile Ankaragücü arasında oynanan son mücadelede Kara Kartal, Süper Lig’de Ankaragücü’nü 3-2’lik skorla mağlup etmişti.

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BEŞİKTAŞ TARAFTARI BU MAÇTA YOK

MKE Ankaragücü-Beşiktaş maçında Siyah-Beyazlı takımın taraftarları maçı statta izleyemeyecek. İl Spor Güvenlik Kurulunun aldığı karar neticesinde maça misafir takım taraftarı alınmayacak.

MKE Ankaragücü taraftarları da maçın biletlerine yoğun ilgi gösterdi. Karşılaşma için satışa çıkarılan bütün biletler tükendi. Sarı-Lacivertli kulüp, misafir takım tribününün biletlerini de taraftarı için satışa sunmuştu.





SİYAH-BEYAZLILAR KAMPA GİRDİ

Beşiktaş, Ziraat Türkiye Kupası Son 16 Turu’nda bugün MKE Ankaragücü ile deplasmanda oynayacağı maçın hazırlıklarını dün yaptığı antrenman ile tamamladı. Nevzat Demir Tesisleri’nde, Teknik Direktör Şenol Güneş yönetiminde basına kapalı yapılan antrenman, kondisyon ve taktik çalışmasıydı. Isınma koşuları ve 5’e 2 çalışmasıyla başlayan idman, taktiksel çift kale maçıyla tamamlandı. Antrenman yaklaşık 1 saat sürdü.

Siyah-Beyazlı ekip, deplasmanda oynayacağı MKE Ankaragücü karşılaşması için dün akşam saatlerinde Sabiha Gökçen Havalimanı’ndan özel bir uçakla Ankara’ya gidip kampa girdi.





ABOUBAKAR İÇİN SON SAATLER!

Beşiktaş taraftarının Siyah-Beyazlı formayı 3. kez giymesini adeta dört gözle beklediği Kamerunlu yıldızın yakın süreçte Al Nassr’la sözleşmesini feshetmesi bekleniyor. Beşiktaş Yönetimi, Aboubakar’ı pazar günkü Kayserispor maçına yetiştirmeyi amaçlıyor.

Siyah-Beyazlılar’ın Vincent Aboubakar konusundaki bekleyişi sürüyor. Arabistan ekibi Al Nassr’la sözleşme fesih konusunda anlaşan Kamerunlu forvetin, son prosedürlerin tamamlanması sonrasında 2 milyon 250 bin Euro’luk ücretini alıp Arabistan’a veda etmesi bekleniyor. Kara Kartal’la 2,5 artı 1 yıllık olmak üzere seneliği 2.5 milyon Euro’ya anlaşma sağlayan yıldız ismin kulübüyle arasındaki durumu bu hafta içerisinde çözmesi planlanıyor. İdareciler, yarım dönem için 1,5 milyon Euro ödemek için el sıkıştıkları Aboubakar’ı pazar günkü Kayserispor maçına yetiştirmeyi amaçlıyor.

Vincent Aboubakar, Al Nassr’dan ayrılık planının ortaya çıkması sonrasında birçok Arap kulübünden teklif alsa da Beşiktaş’ın öncelikli olduğunu belirmişti.

İmza parası istedi

Siyah-Beyazlılar, süreci hızlandırmak için Aboubakar’ın Al Nassr’daki alacağının bir kısmını ödemeyi önermiş ancak oyuncudan, ‘Tüm parayı imza parası olarak verin’ teklifine olumsuz yanıt vermiş ve beklemeyi tercih etmişti. Beşiktaş Asbaşkanı Emre Kocadağ, Vincent Aboubakar için Konyaspor karşılaşması sonrasında “Aboubakar transferi, sadece oyuncuya bağlı değil. Kulübü ile arasındaki konulara çözmeye çalışıyor. Al Nassr’da Cristiano Ronaldo’nun lisans süreci 22 Ocak’ta resmiyet kazanacağı için süreç uzadı. Her türlü temasları kurduk. Gelmesi için her şeyi yapıyoruz. Gelecek” diyerek beklentisini dile getirmişti.

Kadroya alınmadı

Teknik direktör Şenol Güneş’in bir an önce kadrosunda görmek istediği başarılı oyuncu, Al Nassr ve Al-Hilal kadrosundan 11’er oyuncunun PSG’ye karşı oynayacağı gösteri maçının kadrosunda yer almadı. Bu olay, Aboubakar’ın tam da Beşiktaş’ın beklediği gibi bu hafta içerisinde Arabistan ekibi Al Nassr’la yollarını ayıracağı düşüncesini destekler nitelikte bir gelişme oldu.

Orhan Yıldırım