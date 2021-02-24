Eşinin doğum yapmasının ardından zaman kaybetmeden Portekiz’e giden tecrübeli futbolcu, eşiyle beraber oğullarına Christian Aksel adını vermişti. Ailesiyle beraber yaklaşık 1 hafta zaman geçirmesinin ardından önceki akşam İstanbul’a gelen tecrübeli oyuncu, dün öğle saatlerindeki idmana katıldı. İlk olarak takım arkadaşlarının tebriklerini kabul eden yıldız oyuncu, genel olarak sergilediği performansla şovuna kaldığı yerden devam etti.

Tüm yorgunluğunu attı

Moral olarak oldukça iyi durumda bulunan yıldız isim, cuma günkü Denizlispor maçına kadar idman eksiğini kapatıp Vodafone Park’ta gollerini sürdürmeyi hedefliyor. Kara Kartal’ın yoğun maç temposu sebebiyle form olarak düşüşe geçen isimler arasında yer alan Aboubakar’ın, ailesiyle geçirdiği süreçte bol bol dinlendiği ve bireysel olarak da idmanlarına devam ettiği kaydedildi.