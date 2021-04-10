Beşiktaş’ın, milli aradan sakat dönen futbolcularından biri olan Vincent Aboubakar’ın dünkü idmanda takımdan ayrı yürüyüş yapması, teknik heyetin yüzünü güldürdü. Bu futbolcunun bir an önce oynama isteği nedeniyle, hatalı karar vermek istemeyen teknik heyet, kalan haftaları tek forvetle geçirmemek için Aboubakar’ın üzerine titriyor.

Siyah-beyazlıların Ümraniye’deki çalışmasında futbolcular pas çalışmasının ardından minyatür kale maç ve çift kale yaptı, ardından gerçekleşen şut idmanının ardından da antrenman tamamlandı. Beşiktaş, bugün yapacağı antrenmanın ardından özel uçakla Erzurum’a giderek kampa girecek.

Josef’in yerine Dorukhan ısınıyor

Josef de Souza’nın, Aytemiz Antalyaspor maçında gördüğü kart nedeniyle cezalı duruma düşmesi, Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın’ı farklı arayışlara yöneltti. Yalçın’ın, Brezilyalı oyuncunun yokluğunda, Dorukhan’ı idmanlarda Atiba ile yan yana oynattığı ortaya çıktı. Zaman zaman Necip’i de bu bölgede deneyen Yalçın’ın, oyun kurgusu nedeniyle Dorukhan’ı ilk on birde oynatmaya daha sıcak baktığı bildirildi. (Skorer)