Kamerun milli takımından adale sakatlığıyla dönen Vincent Aboubakar, tedavi süreci sebebiyle Beşiktaş’ın son 4 maçını kaçırmıştı. Yaklaşık 3 hafta sonra önceki gün takımla çalışmalara başlayan 28 yaşındaki futbolcu, oldukça hırslı görüntüler sergiliyor... Antrenmanlardaki formda performansıyla teknik ekip ve takım arkadaşlarını memnun eden Aboubakar, dünkü idmanda adeta gol olup yağdı. Yarı sahada yapılan taktik ağırlıklı çift kale maç çalışmasında tam 4 gol atan yıldız isim, yarınki Sivasspor mücadelesi öncesinde göreve hazır olduğunu gösterdi.

Bugün belli olacak...

Siyah-Beyazlılar, bu sezon Vincent Aboubakar’ın yokluğunda çıktığı 6 lig mücadelesinden 4 galibiyet, bir beraberlik ve 1 yenilgiyle ayrıldı. Ligin ilk yarısındaki mücadelelerde Sivasspor’u 3-0 ve Kayserispor’u da 2-0 yenen Kara Kartal, sezonun ikinci bölümünde ise önce Kasımpaşa’ya 1-0 kaybetti. Ardından Alanyaspor’u 3-0, Erzurum’u 4-2 yendi ve son olarak Ankaragücü’yle 2-2 berabere kaldı. Etkili performansının bugünkü idmanda da devam etmesi halinde Vincent Aboubakar’ın yarınki Sivasspor mücadelesine ilk 11’de başlaması bekleniyor.

Sözleşmesi uzayacak

Sezon başında Porto’yla yollarını ayırması sonrasında Kara Kartal’a katılan Vincent Aboubakar’la 1+2 yıllık anlaşma yapılmıştı. 28 resmi mücadelede görev yapan Abou’nun, sözleşmesindeki özel maddeye göre 30 maçta forma giyerse kontratı otomatik olarak 1 sene daha uzayacak. Ek olarak başarılı futbolcunun anlaşmasında 7.5 milyon Euro’luk bir çıkış maddesi de bulunuyor. Eğer sezon sonunda tecrübeli ismin menaceri, Beşiktaş’a bu teklifi getirir, oyuncu da ayrılmak isterse bu bedelin 6 milyon Euro’su Kartal’ın kasasına, kalan 1.5 milyon Euro da eşit olarak Porto kulübü ve oyuncunun menacerine gidecek.