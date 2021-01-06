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Beşiktaş'ta Aboubakar Çaykur Rize maçı kadrosuna alındı

Annesi Maobeal Alice Aboubakar’ı önceki hafta kaybeden Kara Kartal’ın yıldız golcüsü Vincent Aboubakar, cenaze töreni için ülkesi Kamerun’a gitmişti.

06 Ocak 2021, Çarşamba 06:59 Son Güncelleme:
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Beşiktaş'ta Aboubakar Çaykur Rize maçı kadrosuna alındı

10 gündür Kamerun’da bulunan tecrübeli futbolcu, dün öğle saatlerinde İstanbul’a geldi. Türk Hava Yolları’nın tarifeli seferiyle İstanbul Havalimanı’na gelen Aboubakar’ın üzgün olduğu gözlendi. Beşiktaş’ın Süper Lig’de oynadığı; Sivasspor ve Kayserispor karşılaşmalarında görev alamayan 28 yaşındaki futbolcu, takımının dün akşam saatlerinde yaptığı takım çalışmasında yer aldı. İdman eksiği bulunan tecrübeli futbolcu, Rizespor mücadelesi öncesinde 1 idmana çıksa da kadroya dahil edildi. Oyuncunun, bugünkü maça yedek kulübesinde başlaması bekleniyor. Bu sezon Siyah-Beyazlı formayla 11 maçta 8 gol ve 1 asistle oynayan Aboubakar, Süper Lig’de krallık yarışının en önemli adayları arasında yer alıyor. 

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