10 gündür Kamerun’da bulunan tecrübeli futbolcu, dün öğle saatlerinde İstanbul’a geldi. Türk Hava Yolları’nın tarifeli seferiyle İstanbul Havalimanı’na gelen Aboubakar’ın üzgün olduğu gözlendi. Beşiktaş’ın Süper Lig’de oynadığı; Sivasspor ve Kayserispor karşılaşmalarında görev alamayan 28 yaşındaki futbolcu, takımının dün akşam saatlerinde yaptığı takım çalışmasında yer aldı. İdman eksiği bulunan tecrübeli futbolcu, Rizespor mücadelesi öncesinde 1 idmana çıksa da kadroya dahil edildi. Oyuncunun, bugünkü maça yedek kulübesinde başlaması bekleniyor. Bu sezon Siyah-Beyazlı formayla 11 maçta 8 gol ve 1 asistle oynayan Aboubakar, Süper Lig’de krallık yarışının en önemli adayları arasında yer alıyor.