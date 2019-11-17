Beşiktaş’ta Abdullah Avcı’ya özel plaket

Dünkü antrenmanında bazı sivil toplum kuruluşlarının temsilcilerini ağırlayan Beşiktaş’ta teknik direktör Abdullah Avcı, Genç Kızılay Ümraniye’den gelen bir grup gönüllü tarafından plaket ile ödüllendirildi.

17 Kasım 2019, Pazar 06:01
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Beşiktaş’ta Abdullah Avcı’ya özel plaket

Beşiktaş, dünkü antrenmanda bazı sivil toplum kuruluşları temsilcilerini ağırladı. Genç Kızılay Ümraniye’den gelen bir grup gönüllü, teknik direktör Abdullah Avcı’ya plaket takdim etti. 

Kronik hastalıklı çocukların dileklerini gerçekleştirmek için kurulmuş, gönüllü bir iyilik hareketi olan “Leyla’dan Sonra”nın organizasyonunda Nevzat Demir Tesisleri’ne gelen minik taraftar Arda, antrenmanı izledi. 

Abdullah Avcı ile futbolcular, idman sonrası Arda ve Kızılay gönüllüleriyle hatıra fotoğrafı çektirdi. 


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