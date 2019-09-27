Sahadaki kötü sonuçların yanı sıra Başkan Fikret Orman ve yönetiminin sıkıntılı bir süreç geçirdiği dönemde Beşiktaş’ta teknik direktör Abdullah Avcı, takımını Trabzonspor’la deplasmanda oynanacak maça konsantre etmeye çalışıyor.

Dünkü idman öncesi basın mensuplarıyla selamlaşan tecrübeli hoca, Başkan Fikret Orman’la ilgili sorular gelince, “Ben idmana geri dönüyorum” diyerek, oradan ayrıldı.

Burak Yılmaz’ın geri dönmesiyle birlikte gol yollarındaki sıkıntının aşılacağını düşünen Avcı, zorlu karşılaşma öncesi tüm planlarını galibiyet üzerine yapmış durumda.

Pasa dayalı, az pozisyon bulan ve kolay gol yiyen sistemini değiştirme kararı alan Avcı, bu kez dikine oynayacak ve direkt rakip kaleye gitmenin yollarını arayacak.

Baskı hep olacak

Bu doğrultuda tecrübeli hocanın Burak’ın ve yaratıcı orta saha oyuncularının yeteneklerinden yararlanarak, Trabzon’un ağır savunmasının arkasına atılacak olan toplarla gol ya da goller bulmayı planlıyor.

Orta sahada sürekli baskıyı yüksek tutmak isteyen deneyimli çalıştırıcı, takımıyla da sürekli toplantılar yapıp, alınacak bir galibiyetin kendileri adına 3 puandan çok daha fazlası olacağını ifade ediyor.

Orhan Yıldırım