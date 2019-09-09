Spor Toto Süper Lig’de 3. haftayı 1-1’lik Çaykur Rizespor beraberliğiyle kapatan Beşiktaş, üç maçlık periyotta 4 puan toplayıp beklentilerin gerisinde kalmıştı.

Milli ara sonrasında hem lig hem de Avrupa Ligi’nde yoğun bir fikstürler karşı karşıya kalacak olan Kara Kartal’da teknik direktör Abdullah Avcı, takımı 2 kulvarda da çıkışa geçirecek formülü belirledi.

Kadroda sakatlığı bulunan Burak Yılmaz ve Atiba Hutchinson’un bu haftadan itibaren takıma katılacak olması sebebiyle kurguladığı planı tam ekiple uygulama şansını yakalayacak olan Avcı, lig ve Avrupa arenasında çıkacakları sıradaki 5 maçı da kayıpsız geçip büyük bir çıkış yapmayı amaçlıyor.

Ligde art arda 2 kritik kapışma

Milli ara sonrasında Spor Toto Süper Lig’de cumartesi günü Gazişehir deplasmanına çıkacak olan Kara Kartal, Abdullah Avcı’nın planı doğrultusunda ilk zaferini Gaziantep karşısında almaya çalışacak.

Lig karşılaşması sonrasında UEFA Avrupa Ligi K Grubu’nda ilk mücadelesine Bratislava deplasmanında çıkacak olan Siyah-Beyazlılar, Kupa 2’deki macerasını da galibiyetle tamamlamayı istiyor.

Avrupa’daki müsabakası sonrasında Başakşehir ve Trabzonspor gibi kritik 2 lig kapışmasına çıkacak olan Beşiktaş, ardından UEFA’ya dönüp Wolverhampton karşısında zafer arayacak.



