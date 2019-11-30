Beşiktaş’ta Abdullah Avcı’nın gururu

Sezon başında Beşiktaş’ın teknik direktörlük koltuğuna oturan Abdullah Avcı için işler beklediği gibi başlamamıştı. Kara Kartal’ın Süper Lig’deki ilk 6 maçından sadece 1 galibiyet çıkarması, Avrupa Ligi’nde de Bratislava karşısında alınan 4-2’lik mağlubiyet, Avcı’nın kulüpteki geleceğini tartışılır hale getirmişti. Bu süreçte yönetimin değişmesinin ardından düzelen kulübün mali durumu, Abdullah Avcı ve takımına da olumlu yansıdı.

Ligde büyük bir çıkış yaşayan Beşiktaş, son 4 maçını da kazanıp kötü günleri atlattı. Toplamda ise son 6 karşılaşmadır bileği bükülmeyen Siyah-Beyazlılar, 12 hafta sonunda lider Sivasspor’un sadece 3 puan gerisine gelip şampiyonluk yarışına dahil oldu.

Kara bulutlar dağıldı

Ligdeki toparlanmanın ardından Avrupa’daki olumsuz gidiş de değişti. UEFA Avrupa Ligi K Grubu’nda çıktığı 4 maçta 4 mağlubiyet almaları sebebiyle Kupa 2’de erken havlu atan Beşiktaş, önceki akşam ağırladığı Bratislava’yı, ilk yarısını 1-0 geride kapatmasına rağmen ikinci yarıda bulduğu gollerle 2-1 yenmeyi başardı. Bu gelişmeyle ligdeki kötü gidişin ardından Avrupa’da da geç de olsa kazanan Beşiktaş’ta moraller iyice yükseldi.

Ligde 13. hafta mücadelesinde pazartesi günü Kayserispor’u ağırlayacak olan Kara Kartal, bu mücadeleyi de kazanıp çıkışına devam etmeyi planlıyor.

Takımın üzerindeki kara bulutların dağılması sonrasında teknik direktör Abdullah Avcı da başarının tadını çıkarıyor...