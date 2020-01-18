Türkiye Futbol Federasyonu’ndan gelen limit artırımına ret kararı sonrasında transfere bütçe ayıramayan ve ara dönemde kadrosuna yeni oyuncu kazandıramama durumuyla karşı karşıya bulunan Beşiktaş Yönetimi'ne, teknik direktör Abdullah Avcı’dan destek geldi.

İlk etapta forvet transferinde ısrarcı olan Avcı’nın, kulübün mali yapısının bunu karşılayacak durumda olmaması sebebiyle yönetimle yaptığı görüşmede, “Şu andaki durumumuza bakarsak sadece oyuncuların ödemelerini düzenli olarak yapalım yeterli” ifadelerini kullandığı bildirildi.

‘Boyd’a güvenim tam’

Abdullah Avcı’nın, yönetimin takımdan gönderme kararı aldığı Tyler Boyd için ise kararını verdiği kaydedildi. Avcı’nın; Ankaragücü, Antalyaspor ve Rizespor’un talip olduğu ABD’li kanat oyuncusunun takımda kalmasını isteyerek, “Boyd, Visca’nın oyun stilinde... Ona vermemiz gerekiyor. Kendisini geliştireceğine inancım tam” dediği ifade edildi.

Süleyman Hatısaru