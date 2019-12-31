Beşiktaş’ta Abdullah Avcı’dan ilk yarı raporu

Beşiktaş’ta yönetim, teknik direktörü Abdullah Avcı’dan ilk yarı değerlendirme raporu istedi.

31 Aralık 2019, Salı 06:01
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Beşiktaş’ta Abdullah Avcı’dan ilk yarı raporu

Beşiktaş Teknik Direktörü Abdullah Avcı’nın sezon başından bu yana Süper Lig’de 17 maçta 9 galibiyet, 3 beraberlik, 5 mağlubiyet alması üzerine yönetim, ilk yarı değerlendirme rapor istedi.

Takımın rakiplerinden üstün oyuncu kadrosuna sahip olduğunu ve sezon başı Avcı’nın isteği doğrultusunda yapılan transferler hakkında bilgi isteyen idarecilerin, gelecek raporun ardından sezon planlaması yapacağı bildirildi.

Avcı, futbol şube sorumluları Emre Kocadağ ve Erdal Torunoğulları’na takımın tüm özelliklerini içeren bir rapor hazırlayacak. 

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