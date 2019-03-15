Yerli hoca adaylarında iki isim öne çıkıyor; Abdullah Avcı ve Sergen Yalçın... Yönetimin tecrübesi sayesinde Avcı’ya daha sıcak baktığı belirtildi. Sergen Yalçın’ın ise hem camiayı daha iyi tanıması, hem de taraftarın çok sevdiği bir isim olması sebebiyle şansı yüksek. Bu iki ismin yanı sıra şu anda boşta olan Mehmet Özdilek ve Rıza Çalımbay’ın yanı sıra Göztepe’ye dönen Tamer Tuna adaylar arasında bulunuyor.

KALEYE GEÇİYOR

Loris Karius’un hem kulübü FIFA’ya şikâyet etmesi hem de performansı sebebiyle Beşiktaş’ın kalesinde değişiklik yaşanacak. Şenol Güneş’in, takımın 21 yaşındaki file bekçisi Utku Yuvakuran’a ‘Hazır ol’ talimatı verdiği öğrenildi. Göztepe maçında eldivenleri giymesi beklenen Utku, bu sezon 3-2 kaybedilen Antalyaspor ile 3-0 kazanılan Partizan maçlarında da kaleyi korumuştu. (Türkiye Gazetesi)