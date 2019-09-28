Beşiktaş, Trabzonspor’la yarın deplasmanda oynayacakları karşılaşmanın hazırlıklarına dün yaptığı idmanla devam etti. Teknik direktör Abdullah Avcı yönetimindeki çalışmanın kondisyon ve taktik üzerine gerçekleştiği öğrenildi.
Basına kapalı yapılan idmanda dar alanda oyun kontrol pas çalışması ve minik kale maçın ardından tam sahada taktik ağırlıklı çift kale maç yapıldığı belirtildi.
Avcı’nın, kafasındaki oyun planı üzerinden gerçekleştirdiği taktik antrenmanda sık sık oyunu durdurarak, hata yapan futbolcularına uyarılarda bulunduğu öğrenildi.