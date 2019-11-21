Beşiktaş Süper Lig'in 12. haftasında cumartesi günü deplasmanda İttifak Holding Konyaspor’a konuk olacak. Sezon başından beri takımda yaşanan sakatlıklar ve formsuzluklara ek olarak cezalı olan oyuncular sebebiyle 11 maçta 11 farklı kadro ile sahaya çıkan teknik direktör Abdullah Avcı, Konyaspor maçında bu kez ideale yakın bir 11 sahaya sürecek. Kara Kartal’da sakatlıkları bulunan isimlerin çoğunun sağlığına kavuşmasının ardından Konya mücadelesi öncesinde sadece Dorukhan ve Douglas’ın sorunu bulunuyor...

6 maçlık periyotta bu kadro...

Kadrosunu şimdiden oluşturan Abdullah Avcı’nın; kalede formunun zirvesinde bulunan Loris Karius’u görevlendireceği, geri dörtlüyü; Gökhan Gönül, Vida, Ruiz ve Rebocho’nun üzerine kuracağı öğrenildi. Ön liberoda iyi bir uyum yakalayan Atiba-Elneny’yi bozmayacak olan Avcı’nın, sol kanatta Adem Ljajic’i, sağ açıkta N’Koudou’yu sahaya süreceği; hücumda da Diaby ve Burak Yılmaz’ı görevlendireceği kaydedildi. Avcı’nın, ligde kalan 6 maçlık periyotta bu 11’i kullanması bekleniyor.