Siyah-Beyazlılar, milli arada ülkelerinin A takımlarına 11 futbolcu gönderdi. İlk olarak Ay- Yıldızlılar’da 5 Beşiktaşlı futbolcu görev yaptı. Dorukhan Toköz, Burak Yılmaz, Güven Yalçın, Oğuzhan Özyakup ve Gökhan Gönül, Türkiye’nin kadrosunda yer aldı. Kara Kartal’ın golcüsü Burak Yılmaz, 2 maça da ilk 11’de çıkıp 1 gol ve bir asistlik performans ortaya koydu.

Son haftaların parlayan yıldızı Dorukhan Toköz, ilk kez A Milli formayı Arnavutluk maçında giydi. Arnavutluk mücadelesine sonradan dahil olan Dorukhan, Moldova karşısına da ilk 11’de çıktı. Gökhan Gönül, Arnavutluk maçına ilk 11’de çıktı, Moldova karşısında süre almadı. Öte yandan Güven Yalçın ile Oğuzhan Özyakup’a da şans gelmedi. A Milliler, Arnavutluk’u 2-0, Moldova’yı da 4-0 yenip Euro 2020 Elemeleri’ne 2 galibiyetle başladı.

Kagawa, dün kazandı

Japonya’yla 2 karşılaşmaya çıktı. Kolombiya’yla oynanan hazırlık mücadelesinde oyuna 65. dakikada dahil oldu. Kolombiya, mücadeleyi 1- 0 kazandı. Kara Kartal’ın yıldızı, milli formayla ikinci karşılaşmasına da dün Bolivya karşısında çıktı. Dostluk maçında ilk 11’de görev yapan Kagawa, 90 dakika sahada kaldı, Japonya rakibini 1-0 yendi.

Ljajic 1 puanla...

Beşiktaş’ın Sırp yıldızı Adem Ljajic, ülkesinin Euro 2020 Elemeleri B Grubu’nda Portekiz’le oynadığı maça ilk 11’de başladı. 87 dakika sahada kalan Ljajic, takımına gol ya da asist katkısı yapamadı. Sırbistan, Portekiz’le 1-1 berabere kaldı.

Kanada’da farklı kazandılar

CONCACAF Uluslar Ligi’nde Fransız Guyanası’yla karşı karşıya gelen Kanada, rakibini 4-1 yendi. Kanada’da Atiba Hutchinson, 70 dakika sahada kaldı, 1 asist yaptı. Beşiktaş’ın bir diğer Kanadalı oyuncusu Cyle Larin ise 78. dakikada oyuna girdi ve 12 dakika sahada kaldı.

Vida’dan tek zafer

Euro 2020 Elemeleri E Grubu’nda Hırvatistan formasıyla 2 maça çıkan Domagoj Vida, önce sevindi, sonra üzüldü! Tecrübeli stoperin 90 dakika görev yaptığı Azerbaycan maçında Hırvatlar, rakibini 2-1 yendi. Grubun ikinci mücadelesinde Kırmızı- Beyazlılar, Vida’nın 90 dakika sahada kaldığı oyunda Macaristan’a 2-1 kaybetti.

Medel’in işi bitmedi!

Kara Kartal’ın Şilili yıldızı Gary Medel, milli takımıyla geçen hafta hazırlık maçında Meksika’yla karşı karşıya geldi. Şili, Meksika deplasmanından 3-1’lik mağlubiyetle ayrıldı. Medel, 90 dakika sahada kaldı. Medel’li Şili, bugün hazırlık mücadelesinde ABD’ye konuk olacak.