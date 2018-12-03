Spor Toto Süper Lig’in 14. haftasındaki derbide Galatasaray’a 1-0 üstünlük kuran Beşiktaş, 9 günlük maç takviminde camiayı sevindiren sonuçlar elde etti.

Süper Lig ve UEFA Avrupa Ligi’nde daha önce aldığı kötü sonuçlarla sıkıntılı günler geçiren siyah-beyazlı ekip, 9 günlük yorucu takvimdeki galibiyetlerle sıkıntılarını atlattığı yönünde sinyaller verdi.

Ligin 12. haftasında sahasında Demir Grup Sivasspor’a 2-1 yenilerek sıralamada gerilere düşen Beşiktaş, son 2 haftada ise üst üste galibiyetlerle üst sıralara tırmanmayı başardı. Süper Lig’in 13. haftasında 24 Kasım’da deplasmanda MKE Ankaragücü’nü 4-1 mağlup eden Beşiktaş, 14. haftadaki derbi mücadelesinde ise dün Galatasaray’a 1-0 üstünlük kurmayı başardı ve puanını 24’e çıkardı.

Söz konusu periyotta ligde bir deplasman ve bir derbi galibiyetine imza atan siyah-beyazlılar, böylece Galatasaray ile puanları eşitleyip 30 puanlı Medipol Başakşehir ile de farkı 6’ya kadar düşürdü.

Beşiktaş, ayrıca önemli bir UEFA Avrupa Ligi galibiyetine imza attı. I Grubu’nda sahasında Genk’e 4-2 mağlup olarak son sıraya kadar gerileyen siyah-beyazlılar, 9 günlük periyotta 29 Kasım’da deplasmanda Sarpsborg’u 3-2 yenerek 2. sıraya tırmandı ve gruptan çıkma şansını arttırdı.

- Yorucu tempoda seri galibiyetler

Sezonun ilk 4 maçını kazandıktan sonra inişli çıkışlı grafik çizen siyah-beyazlı takım, bu sorununu da 9 günlük yoğun periyottaki seri galibiyetlerle sonlandırdı.

Beşiktaş, özellikle MKE Ankaragücü maçı öncesinde ligde ve Avrupa’daki 8 karşılaşmada kötü sonuçlarıyla dikkati çekti. Kötü günler geçirdiği bu 8 maçta sadece bir kez galibiyet sevinci yaşayabilen ve maçların 2’sini beraberlikle tamamlayan Beşiktaş, söz konusu dönemde rakiplerine 5 kez mağlup oldu.

Siyah-beyazlı ekip, son 3 resmi karşılaşmasını kazanarak bu 8 maçtaki kötü sonuçları da unutturdu.

- Deplasman sıkıntısını atlattı

Bu sezon daha önce deplasman maçlarında sorun yaşayan Beşiktaş, 9 günlük periyotta rakip sahalardaki etkili performansıyla da dikkati çekti.

MKE Ankaragücü ve Sarpsborg maçlarını dış sahada oynayan siyah-beyazlılar, bu karşılaşmalar öncesi rakiplerine 11 kez konuk olurken, sadece 2 galibiyet alabildi. Bu 11 maçın 5’inden beraberlikle ayrılan Beşiktaş, 4 karşılaşmayı yenilgiyle tamamladı.

Ligde Büyükşehir Belediye Erzurumspor’u deplasmanda 3-1 yendikten sonra lig ve Avrupa’da 8 dış saha maçında galibiyet yüzü göremeyen Beşiktaş, bu fobisini de 9 günlük periyotta yenmeyi başardı. MKE Ankaragücü’nü mağlup ederek deplasman galibiyeti hasretine son veren siyah-beyazlılar, Sarpsborg’a da dış sahada 3-2 üstünlük kurdu.

- Önemli oyuncularından yoksun iyi sonuçlar aldı

Siyah-beyazlı ekip, önemli oyuncularından yoksun çıkmasına rağmen 3 maçta iyi sonuçlar aldı.

Beşiktaş’ta sakatlıkları nedeniyle Pepe, Ryan Babel ve Enzo Roco, bu üç karşılaşmada görev alamadı.

Gökhan Gönül, aynı nedenden dolayı Sarpsborg maçında forma giyemezken, bu oyuncu Galatasaray derbisinde de kadroda olmasına rağmen riske edilmedi.

Siyah-beyazlı takımda Ricardo Quaresma ile Gary Medel de sakatlıktan dolayı Sarspborg mücadelesinde kadroda yer alamamıştı.

- Gençlik aşısı

Beşiktaş’ın iyi sonuçlar aldığı 3 maçlık periyotta genç oyuncular da önemli şanslar buldu.

Siyah-beyazlı ekibin 22 yaşındaki oyuncusu Dorukhan Toköz; MKE Ankaragücü, Sarspsborg ve Galatasaray maçlarında ilk 11’de sahaya çıktı ve toplam 270 dakika süre aldı.

Beşiktaş’ta 19 yaşındaki Güven Yalçın ise MKE Ankaragücü ve Galatasaray maçlarına ilk 11’de başladı. MKE Ankaragücü mücadelesinde 71 dakika süre alan Güven, Galatasaray derbisinde ise 45 dakika şans buldu.

Siyah-beyazlı takımın 21 yaşındaki savunma oyuncusu Fatih Aksoy ile 18 yaşındaki Erdem Seçgin de Sarpsborg karşılaşmasında görev alan isimler oldu.