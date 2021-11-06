Spor Toto Süper Lig’in 12. haftasında Trabzonspor ’u konuk eden Beşiktaş , UEFA Şampiyonlar Ligi’ndeki Sporting Lizbon mücadelesine göre 6 farklı isimle sahada yer aldı. Siyah-beyazlı takımın teknik direktörü Sergen Yalçın, Sporting Lizbon ile oynanan maçta ilk 11’de görev verdiği Rıdvan Yılmaz, Francisco Montero, Atiba Hutchinson, Mehmet Topal, Necip Uysal ve Kenan Karaman’ı Trabzonspor karşısında yedek soyundurdu. Yalçın, sakatlığı geçen Miralem Pjanic, Valentin Rosier ve Domagoj Vida’yı Trabzonspor maçında ilk 11’de sahaya sürdü.

UEFA listesinde yer almadığı için Sporting Lizbon karşısında kadroda yer alamayan Güven Yalçın ise Kenan Karaman’ın yerine ilk 11’de şans buldu. Sporting Lizbon mücadelesinde yedek soyunan Umut Meraş ile Alex Teixeira da ligin 12. haftasındaki zorlu karşılaşmada ilk 11’de görev aldı.

N’Koudou 11 maç sonra kadroda

Siyah-beyazlı ekipte sakatlığı geçen Georges-Kevin N’Koudou 11 maç sonra kadroda yer alabildi. Süper Lig’in ilk 4 haftasında şans bulan N’Koudou, sakatlığı nedeniyle uzun süre sahalardan uzak kaldı. Süper Lig’de 7 maçta kadrodan uzak kalan siyah-beyazlı oyuncu, Şampiyonlar Ligi’ndeki 4 karşılaşmayı da kaçırdı.

Beşiktaş’ta ayrıca Mert Günok, Salih Uçan ve Oğuzhan Özyakup yedekler arasında maça başladı.

Takımı Ahmet Nur Çebi uğurladı

Beşiktaş Kulübü Başkanı Ahmet Nur Çebi, zorlu karşılaşma öncesi teknik heyeti ve oyuncuları yalnız bırakmadı. Çebi ve yönetici Emre Kocadağ, BJK Nevzat Demir Tesisleri’nde Trabzonspor maçı için Vodafone Park’a hareket eden teknik heyet ve oyuncuları uğurlayarak başarılar diledi.

Abdullah Avcı’ya tepki

Siyah-beyazlılar, geçmiş sezonlarda Beşiktaş’ı da çalıştıran Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı aleyhine tezahüratta bulundu. Beşiktaşlı taraftarlar, kritik maçta takımlarını yalnız bırakmadı ve tribünleri doldurdu. Taraftarların yeni tip koronavirüs nedeniyle uygulanan yüzde 50 kapasiteye uymadığı ve tribünlerin büyük bölümünü doldurduğu görüldü.

Beşiktaşlı futbolcular 2-8 Kasım Lösemili Çocuklar Haftası dolayısıyla LÖSEV tişörtleriyle sahaya çıktı. Karşılaşma öncesi Türkiye Cumhuriyeti’nin Kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk, vefatının 83. yılında anıldı. Vodafone Park’taki skorboardda Atatürk’ün fotoğrafıyla beraber "Kalbimizdesin" yazısına yer verildi.

Trabzonspor’da 3 değişiklik

Lider Trabzonspor ise geçen hafta Çaykur Rizespor ile oynadığı karşılaşmaya göre 3 değişiklikle Beşiktaş karşısına çıktı. Bordo-mavili ekipte geçen hafta görev alan ve sakatlanarak sezona kapatan Gervinho, 12. hafta maçında takımını yalnız bıraktı.

Edgar Ie de sarı kart cezası nedeniyle kadroda yer alamazken, teknik direktör Abdullah Avcı, Emmanouil Siopis’i Beşiktaş maçında yedek soyundurdu. Avcı, bu oyuncuların yerine ilk 11’de Hüseyin Türkmen, Anthony Nwakaeme ve Anastosios Bakasetas’a şans verdi.

Trabzonspor defans dörtlüsü özel çalıştı

Trabzonspor savunma dörtlüsü maç öncesi yapılan ısınmada özel çalıştı. Dorukhan Toköz, Hüseyin Türkmen, Hugo, Trondsen’den oluşan dörtlü savunmadan topu çıkarma üzerinde durdu.

AA