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Beşiktaş'ta 6 eksik vardı

Beşiktaş, dün akşam derbide Galatasaray’a konuk olduğu 6 Beşiktaşlı futbolcu görev alamadı.

09 Mayıs 2021, Pazar 06:58 Son Güncelleme:
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Beşiktaş'ta 6 eksik vardı

Sakatlıkları nedeniyle sezonu kapattıkları açıklanan Cenk Tosun ve Ajdin Hasic ile tedavileri devam eden Oğuzhan Özyakup, Georges Kevin N’Koudou ve Vincent Aboubakar’ın yanı sıra önceki gün yapılan kontrollerin ardından sağ uyluk arka adalesinde ödem tespit edilen Bernard Mensah derbi kadrosuna alınmadı.

Kulübede sadece 8 futbolcu...

Kara Kartal’da eksik futbolcuların yokluğunda Beşiktaş’ın yedek kulübesinde 8 futbolcu yer aldı. Utku Yuvakuran, Montero, Necip Uysal, Dorukhan Toköz ve Rıdvan Yılmaz’ın yanı sıra kulübede henüz Süper Lig tecrübesi bulunmayan Emre Bilgin, Bilal Ceylan, Serdar Saatçı da görev bekledi.


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