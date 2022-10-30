Beşiktaş Kulübü, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı için dün Vodafone Park önünde özel bir etkinlik düzenledi.

50 bin kişinin katıldığı kutlamayla ilgili olarak kulüpten yapılan açıklamada, "Beşiktaş, Cumhuriyetimize ve Ata’mıza yaraşır etkinliklerle 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nı kutladı. Kutlamalara, 50 bine yakın Beşiktaş taraftarı ve vatandaşlar katıldı. Cumhuriyetimizin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk’ün hologram teknolojisiyle 10. Yıl Nutku'nu bizzat okuduğu özel etkinlik; kutlamaların en anlamı bölümünü oluşturdu" denildi.

Başkan Çebi: Yaşasın Cumhuriyet

Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramımız için bir mesaj yayınladı.

Kulübün resmi internet sitesinden paylaşılan metinde Başkan, “Beşiktaşımıza gönül vermiş taraftarlarımıza ve laik Türkiye Cumhuriyeti’nin özgür ve hür vatandaşlarına en derin sevgi ve saygılarımı sunuyorum. 119 yıllık geçmişi ile ülkemizin en köklü spor kulübü olarak, 29 Ekim’de çok başka bir gurur ve mutluluk içerisindeyiz. Bu gurur ve mutluluk bize, yüce önderimiz Mustafa Kemal Atatürk’ten miras... Coşkun duygularımla tüm vatandaşlarımızın 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı’nı en içten dileklerimle kutluyor, Ulu Önderimiz Gazi Mustafa Kemal Atatürk ile silah arkadaşlarını rahmetle saygıyla anıyorum. Yaşasın Cumhuriyet” ifadelerini kullandı.