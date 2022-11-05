Süper Lig 'in 13. haftasında Beşiktaş , deplasmanda Galatasaray ile karşı karşıya gelecek. Bu maç öncesinde geçtiğimiz hafta Valerien Ismael ile yollarını ayırdıktan sonra takımın başına Şenol Güneş'i getiren siyah beyazlılar, tecrübeli hoca ile Ümraniyespor'u Vodafone Park'ta konuk etmiş ve sahadan 5-2'lik skorla galip ayrılmıştı.

Şenol hoca ikinci maçında Galatasaray'a karşı mücadele verecek. 70 yaşındaki çalıştırıcı takımını derbi maçına özel olarak hazırlıyor. İşte 5 maddede Şenol Güneş'in derbi şifresi...





1- PRES YAP, TEMPO YAPTIRMA

Deneyimli teknik adam, derbi maçta oyuncularından ön alanda pres yapmasını istedi. Güneş, böylece Galatasaray'ın derbinin başında tempoyapmasını engellemek istiyor.

2- GALATASARAY SOLU FIRSAT OLABİLİR

Maç öncesinde oyuncularına rakiplerinin eksik yanlarını ezberleten Şenol Güneş, Sarı- Kırmızılı takımın zayıf karnı olarak görünen sol kanadından avantaj sağlamaya çalışacak. Bu noktada Rosier ve Redmond'un maksimum fayda vermesi hedefleniyor.

3- JOSEF DE SOUZA'YA YENİ GÖREV

Josef de Souza'ya da derbide önemli bir görev düşüyor. Güneş, Josef'ten Galatasaray'ın pas bağlantılarını kesmesini istedi. Brezilyalı, Torreira ve Oliveira'ya yakın olacak.

4- KONTRADAN İMHA PLANI

Siyah-Beyazlılar'ın teknik patronu, kapılan topların kontrataklarla değerlendirilmesini istiyor. Bu noktada süratli oyuncular kullanılacak ve Galatasaray kalesinde gol aranacak.

5- HAKEM VE TRİBÜN UYARISI

Deplasmanda oynanacak maç öncesi Beşiktaşlı futbolculara Şenol Güneş'ten önemli bir uyarı da hakem ve tribünler konusunda geldi. Kartlar konusunda da hassasiyet bekleyen Güneş, "Hakemle diyaloğa mümkünse girmeyin. Tribünlerden gelecek olumsuzluklara karşı da kulağınızı kapatın" uyarısını yaptı.





BEŞİKTAŞ'IN DEPLASMAN 'GÜNEŞ'İ

Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş, bu sezonki ilk dev sınavını Galatasaray'a karşı verecek. Beşiktaş dış sahadaki son Galatasaray galibiyetini 2017'de yine Güneş ile elde etmişti.

DELE ALLI'YE YOL KAPALI

İngiliz basını, Beşiktaş forması giyen Dele Alli'nin Galatasaray derbisinde düşünülmediğini paylaştı. Ada basınındaki haberde, "Dele'ye milli takım yolu da kapalı" ifadesi kullanıldı. (Takvim)







