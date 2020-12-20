Kara Kartal’da sarı kart cezalısı Valentin Rosier, bugünkü Büyükşehir Belediye Erzurumspor maçında oynayamayacak. Bu sezon Yukatel Denizlispor, Gaziantep FK, Fenerbahçe ve Aytemiz Alanyaspor maçlarında sarı kart gören Rosier, cezalı duruma düşmüştü. Siyah-Beyazlı ekipte sakatlıkları bulunan Gökhan Töre ile Adem Ljajic ve rahatsızlığı sebebiyle Utku Yuvakuran da bugünkü maçta forma giyemeyecek.

İkili rekabette 5.randevu

Beşiktaş, Büyükşehir Belediye Erzurumspor ile oynadığı 4 resmi maçta bir galibiyet elde edebildi. Siyah-Beyazlı ekip, Süper Lig’de 2018-2019 sezonunda da yer alan rakibini deplasmanda 3-1 yenerken, evindeki karşılaşmayı 1-1 beraberlikle tamamladı. İki ekip geçen sezon Ziraat Türkiye Kupası son 16 turunda eşleşirken iki karşılaşmayı da 3-2’lik skorlarla kazanan Büyükşehir Belediye Erzurumspor tur atlayan takım olmuştu.