Dorukhan Toköz ve Douglas Santos, antrenmanda yer almadı. Dünkü maçta oynayan futbolcularımız rejenerasyon çalışması ile idmanı tamamladı. Victor Ruiz ile Kartal Kayra Yılmaz, fizyoterapist eşliğinde düz koşu gerçekleştirdi.

Teknik Direktör Abdullah Avcı yönetiminde yapılan idman, kondisyon ve taktik çalışmasıydı. Antrenman, sahada yapılan ısınma koşuları, istasyon koşuları ve streching çalışması ile başladı. 5’e 2 çalışması, dar alanda oyun kontrol pas çalışması ve taktik programının yer aldığı çalışmalar yapıldı. İdman, yarım sahada yapılan çift kale maç ve şut çalışması ile sona erdi.

Bu arada, sosyal sorumluluk projeleri kapsamında BJK Nevzat Demir Tesisleri’ne gelen özel misafirler, takımın antrenmanını izledi. Teknik Direktör Abdullah Avcı ve futbolcular, idman sonrası konuklarıyla hatıra fotoğrafı çektirdi.

Beşiktaş, Süper Lig’de Kasımpaşa ile oynayacağı maçın hazırlıklarını yarın (7 Aralık) saat 18.00’de basına kapalı yapacağı antrenmanla tamamlayacak ve kampa girecek.