Beşiktaş'ta 31 Mart alarmı!

Beşiktaş Yönetimi 31 Mart’a kadar futbolculardan borçsuzluk kağıdı alarak UEFA’ya bildirmek için kaynak arıyor.

19 Mart 2019, Salı 08:43
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Beşiktaş'ta 31 Mart alarmı!

Beşiktaş'ta seferberlik... Geçtiğimiz sezondan bu yana futbolcuların maaşlarını ödemekte zorlanan Siyah-Beyazlı yönetim kaynak arayışlarına hız verdi. Futbolculardan borçsuzluk kağıdı alarak lisans işlemleri için bunu UEFA'ya bildirmek zorunda olan Beşiktaş'ta Başkan Fikret Orman'ın Japonya'ya gitmesindeki en büyük faktörün bu olduğu gelen bilgiler arasında.

ÇÖZÜM ARANIYOR

Japonya'ya 10 günlük bir çıkarma yapan Fikret Orman burada sponsorluk anlaşmaları yaparak krizi çözmeye ve para bulmaya çalışıyor. Kartal'da yerli futbolcuların 1 yıla yakın, yabancı futbolcuların da içende 3-4 aylık alacakları bulunuyor. Beşiktaş Yönetimi 31 Mart'a kadar ödeme yapmazsa UEFA nezdinde büyük sıkıntı yaşayacak.

Kaynak: Takvim

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