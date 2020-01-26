Buna göre siyah-beyazlı yönetim, aylık 1 milyon lira kazanan ve 2,5 sene daha sözleşmesi bulunan Abdullah Avcı’ya karşılıklı anlaşmaya yanaşmaması halinde 30 milyon lira ödemek zorunda kalacak.

Beşiktaş, sözleşmesi gereği bir kulüple anlaşana kadar deneyimli teknik adama bu parayı ödemeye devam edecek. Avcı farklı bir kulüpte çalışmaya başlasa dahi alacağı ücret, aylık 1 milyon liranın altında olursa aradaki farkı yine siyah-beyazlılar ödeyecek. Ancak Abdullah Avcı, yönetimle anlaşırsa ödeme planı da taraflar arasında yapılacak fesih sözleşmesine göre belirlenecek. (Skorer)