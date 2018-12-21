Pepe ile geçen hafta yollarını ayıran Beşiktaş'da, alacakları gecikmeli ödendiği için sıkıntı yaratan Vagner Love, Larin ve Tolgay Arslan da gönderilecek.

Tolgay kadro dışı olurken, diğer iki forvet konusunda teknik direktör Şenol Güneş kesin kararını verdi.

Siyah-Beyazlı yönetim, bu üç oyuncuya gelecek teklifleri değerlendirecek. Öte yandan yeni sözleşme konusunda teklif yapılan Babel ve Adriano için de bekleme kararı alındı. İki yıldızdan kesin bir geri dönüş bekleyen Beşiktaş, yol haritasını buna göre belirleyecek.