Şenol Güneş yönetimindeki Beşiktaş 'ta yaprak dökümü başladı. Siyah-beyazlılarda ilk veda eden isim Wout Weghorst oldu. Manchester United'la anlaşma sağlayan Wout Weghorst'la yollarını ayıran siyah-beyazlıların, genç futbolcu için Avrupa'dan gelen transfer teklifini kabul ettiği iddia edildi.

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Beşiktaş'ta kış transfer dönemi hareketliliği başladı. Siyah-beyazlılar, sezon başında Burnley'den kiraladığı Wout Weghorst'la yollarını ayırdı. Burnley'in sözleşme fesih bedeli olarak siyah-beyazlılara 2 milyon 825 bin euro ödeyeceği belirtildi.

Beşiktaş'tan Kamuoyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

"Profesyonel futbolcumuz Wout François Maria Weghorst ve kulübü ile yapılan geçici transfer sözleşmesi oyuncu ve kulübü ile karşılıklı anlaşılarak sonlandırılmıştır. Burnley FC kulübü tarafından sözleşmenin erken feshi nedeni ile Şirketimize 2.825.000 Avro fesih bedeli ödenecektir."

ABOUBAKAR İMZA AŞAMASINDA

Cristiano Ronaldo transferinin ardından Al Nassr'dan ayrılması beklenen Vincent Aboubakar için Beşiktaş devreye girdi. Skorer'in edindiği bilgiye göre; siyah-beyazlılar ile Vincent Aboubakar arasında anlaşma sağlandı. Vincent Aboubakar'ın Al Nassr'dan ayrılması halinde Beşiktaş'la 2,5 yıllık sözleşme imzalayacağı belirtildi.

MULEKA'YA MISIR'DAN TALİP VAR

Beşiktaş'ın sezon başında Standard Liege'den kadrosuna dahil ettiği Jackson Muleka'ya da talip çıktığı iddia edildi. Genç oyuncunun Mısır temsilcisi Al Ahly'nin radarına girdiği vurgulandı. Al Ahly'nin Jackson Muleka için Beşiktaş'a resmi ilgi kağıdı yolladığı belirtildi.

BEŞİKTAŞ VE HAMBURG ANLAŞTI

TRT Spor'un haberine göre; Beşiktaş'ta forma şansı bulmakta zorlanan Francisco Montero'ya Hamburg talip oldu. Bundesliga 2 temilcisi ile Beşiktaş arasındaki görüşmelerde transfer konusunda anlaşma sağlandığı belirtildi.

KARARI MONTERO VERECEK

Beşiktaş ile Hamburg arasındaki anlaşmanın detayları belli oldu. Bundesliga 2 ekibinin, 23 yaşındaki savunmacıyı sezon sonuna kadar kiralayacağı aktarıldı. Beşiktaş ile Hamburg arasındaki anlaşmada satın alma opsiyonu maddesinin yer alacağı ancak bu opsiyonun zorunlu olmayacağı belirtildi. Francisco Montero'nun bu sezon kalan maaşının Hamburg tarafından karşılanacağı kaydedildi.

İspanyol stoper bu sezon Beşiktaş formasını 4 maçta giydi. Francisco Montero, siyah-beyazlılarda bu süreçte 1 asist üretti. İspanyol oyuncunun sözleşmesi 30 Haziran 2025'te sona erecek. Francisco Montero'nun güncel piyasa değeri 2 milyon 500 bin euro...

ATLETICO ALTYAPISINDA YETİŞTİ

Atletico Madrid altyapısında yetişen Francisco Montero daha sonra kiralık olarak Deportivo La Coruna forması giydi. İspanyol futbolcu, 2020-2021 sezonunda 500 bin euro karşılığında Beşiktaş'a kiralandı. 23 yaşındaki stoperin bonservisini Beşiktaş, 2021-2022 sezonu başında 750 bin euro bedelle aldı.

Atletico Madrid ve Beşiktaş arasındaki anlaşmanın detayları şu şekilde:

- Atletico Madrid, Francisco Montero'nun bir sonraki transferinden yüzde 50 pay alacak.

- Atletico Madrid, İspanyol stoperi Beşiktaş'taki sözleşme süresinde kadrosuna dahil ederse 4 milyon 500 bin euro ödeyecek.

- Atletico Madrid, Francisco Montero'yu kadrosuna katması halinde oyuncunun bir sonraki satışından Beşiktaş'a yüzde 8 pay verecek.







