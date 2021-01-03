Üçer sarı kartı bulunan Mensah ve Vida, Hes Kablo Kayserispor mücadelesinde de aynı durumu yaşarsa, 17. haftadaki Çaykur Rizespor maçında cezalı duruma düşecek.

Süper Lig’de 49. randevu

Beşiktaş ile Kayserispor, bugün ligde 49. kez karşı karşıya gelecek. İki takım arasında 1973-1974 sezonundan bu yana yapılan 48 maçta Kartal 27, İç Anadolu ekibi ise 12 galibiyet aldı, 9 müsabaka da berabere sonuçlandı. Beşiktaş rakibine 77 gol atarken, kalesinde 51 gol gördü. Geçen sezon İstanbul’daki karşılaşmayı Siyah-Beyazlı takım 4-1 kazandı. Kayserispor ise evinde rakibine 3-1 üstünlük kurdu.

Kayseri’deki maçlarda ev sahibi üstün

Kara Kartal’ın Kayserispor’la arasında Kayseri’de yapılan maçlarda ev sahibi ekibin galibiyet sayısında iki farkla üstünlüğü bulunuyor. Kayseri’de ev sahibi ekip 10, Beşiktaş 8 galibiyet elde ederken, 6 karşılaşma da berabere tamamlandı. Siyah-Beyazlılar deplasmanda 24 gol atarken, rakibinin 31 golüne engel olamadı.