Süper Lig’de son 4 deplasmanda da kaybeden Beşiktaş, son 18 yıldaki en uzun dış saha mağlubiyet serisini yaşıyor.

İlk 4 haftada 2 yenilgi alan Siyah-Beyazlılar, son 15 yılın en kötü sezon başlangıcını yaptı. İki mağlubiyeti de dışarıda yaşayan Beşiktaş, geçen sezonun 31. haftasında Galatasaray’a 2-0, 33. haftasında da Trabzonspor’a 2-1 mağlup olmuştu. Kartal bu sezonun ilk haftasında Demir Grup Sivasspor’a 3-0, 4. haftasında ise Gazişehir Gaziantep’e 3-2 yenildi.

Son olarak dışarıda böyle bir mağlubiyet serisini 2000-2001 sezonunda yaşayan Beşiktaş, 18 yıl sonra bu kötü istatistiğini tekrarladı. Söz konusu sezonun 20. haftasında Rizespor’a (5-1) yenilen Kartal, sonrasındaki 3 deplasmanda Fenerbahçe (3-1), Gaziantepspor (3-1) ve Galatasaray’a (2-0) kaybetmiş, kötü seriye Bursa’da (1-0) kazanarak son vermişti.

O sezon Rize ve Fenerbahçe maçlarında teknik direktör Nevio Scala, Gaziantep ve Galatasaray’a karşı ise Daum görev almıştı.







