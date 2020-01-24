Beşiktaş’ta taraftarlar bir an önce yönetimin kötü gidişe ‘dur’ demesini, radikal kararlar almasını bekliyor ancak bunu yapmak hiç kolay değil! Öyle ki Fikret Orman yönetiminin imzalamış olduğu kontratlar, Başkan Ahmet Nur Çebi’nin elini kolunu bağlıyor. Başta teknik direktör Abdullah Avcı olmak üzere Oğuzhan, Lens, Orkan, Karius, Boyd gibi isimleri göndermek isteyen yönetim, yüksek rakamlı sözleşmeler nedeniyle köşeye sıkışmış durumda. Bu isimlerle bugün yollar ayrılsa, kulübe çıkacak toplam fatura tam tamına 156 milyon lira.

İkna yolu deneniyor

Hali hazırda her geçen ay zaten zarar eden kulübün, takım içindeki bu operasyonu doğrudan yapması imkansız. Gönderilmesi düşünülen isimlerin bir şekilde ikna edilmesi gerekiyor. Dolayısıyla yönetim, beklenen hamleleri hemen hayata geçiremiyor.