Beşiktaş 'ta Sergen Yalçın'ın ayrılığı sonrası geçici olarak takımın başına getirilen Önder Karaveli, başarılı sonuçların ardından sezon sonuna kadar sözleşme almıştı. Deneyimli hocanın aynı görevde kalması takımı getireceği noktaya bağlı. 47 yaşındaki Karaveli, aynı görevi yürütmese dahi yeni teknik ekibin bir parçası olacak. Siyah-Beyazlı yönetim ise yeni sezonda hazırlıksız yakalanmamak için teknik direktör çalışmalarını sürdürüyor. Önder Karaveli de bu çalışmalarda bizzat yer alıyor.

BOŞTA OLAN TEK İSİM JENS KELLER

Siyah-beyazlı kulübün sportif direktörü Ceyhun Kazancı, hoca arayışlarının başında olan isim. Yönetimin listesinde 10 aday olduğu belirtilirken bugüne kadar Jindrich Trpisovsky, Hannes Wolf, Jens Keller ve Thomas Letsch'le bizzat görü görüşüldü. Almanya U19 Milli Takımı'nı çalıştıran Wolf ve Slavia Prag'ın teknik direktörü Trpisovsky, ilk temasta Beşiktaş'ın kendilerine sunduğu teklife olumsuz yanıt vermişti. Keller, şu anda bir takımın başında yer almazken, Letsch ise Hollanda'nın Vitesse ekibinde görev yapıyor.

Kaynak: Sabah