Rachid Ghezzal, Beşiktaş 'ın şampiyon olduğu 2020-2021 sezonunda 8 gol, 17 asistle büyük katkı vermişti. Geçtiğimiz yıl takımdaki genel düşüşten etkilenen Cezayirli sağ kanat, 4 gol, 7 asistte kalmıştı. Bu sezon Ghezzal için çok farklı olacak gibi gözüküyor.

Teknik direktör Valerien Ismael, tecrübeli oyuncuyu kanat yerine, merkezde görevlendirmeye hazırlanıyor. Ismael oyuncusuna bu konudaki görüşlerini iletirken, idmanlarda da yeni mevkisi yönünde çalışmalar yaptırıyor. 3-4-3 formatını esnetip 3-4-1-2 oynatmayı planladığı belirtilen Fransız teknik adam, oyuncusunun yüksek top tekniği ve oyun zekasından faydalanmayı düşünüyor. Ismael, atak başlangıçlarında topun Ghezzal'le buluşturulmasını istiyor.