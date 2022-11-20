Beşiktaş 'ta yeni heyecan Şenol Güneş ile birlikte ligin 12. haftasından itibaren başladı. Fransız çalıştırıcı Valerien Ismael'in yeterli performansı sergileyememesi ve kritik puan kayıplarının yaşanması üzerine takımdan gönderilmesi sonrasında rota tamamen değişti.

Siyah beyazlılarda 2015-2019 yılları arasında takımın başında olan tecrübeli teknik adam Şenol Güneş'in gelmesiyle rüzgar farklı yöne doğru esmeye başladı.

Önce Vodafone Park'ta 5-2'lik Ümraniye galibiyeti ardından deplasmanda 2-1'lik Galatasaray mağlubiyeti alan Kartal, Antalyaspor maçının ertelenmesiyle Şenol Güneş yönetiminde sadece 2 maça çıkabildi.





ŞENOL HOCA'YA DURMAK YOK

Tecrübeli çalıştırıcı, Dünya Kupası nedeniyle lige verilen arada takımla ilgili tüm detaylara çalışıyor. Önceki günlerde altyapı ziyaretinde bulunan Şenol Güneş, A takımda kadro yapılanması ile ilgili de önemli adımlar atmaya hazırlanıyor.

Özellikle devre arasında kafasında planladığı eksik bölgeler için başkan Ahmet Nur Çebi ve sportif direktör Ceyhun Kazancı ile sık sık görüşme halinde olan siyah beyazlı takımın teknik patronu, kulübün çıkarları doğrultusunda birkaç ismi kadrosuna katmayı hedefliyor.





10 İSİM İÇİN FLAŞ KARAR!

Sabah'ta yer alan habere göre; geçtiğimiz sezon mukaveleleri biten 14 oyuncudan sadece Atiba ve Josef ile yeniden anlaşan Beşiktaş, bu sezon da benzer bir durumla karşı karşıya. Kartal'da 10 futbolcunun sözleşmesi haziranda sona erecek. Teknik heyet ve yönetim, mevcut performanslar itibarıyla bu futbolcuların en az yarısıyla yola devam etmeyi düşünmüyor. Atiba'nın futbola veda etmesi beklenirken Welinton, Dele Alli ve Masuaku göze giremeyen isimler.

İKİ YILDIZ KOŞULLARA BAĞLI

Takımda kalmak isteyen Josef ile birlikte N'Koudou ve Redmond'ın ise performanslarını yukarı çekmesi gerekiyor. Beşiktaş'ın satın alma opsiyonlu kiralık olarak kadrosuna kattığı Wout Weghorst ve Tayfur Bingöl ise uygun koşullar sağlanırsa birlikte devam edilmesi düşünülen futbolcular. 1 yıl daha opsiyon maddesi bulunan Cenk Tosun ise kesin olarak takımda kalacak.



