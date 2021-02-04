Geri bölgede Welinton’la yaşadığı uyum sorunu dikkat çeken Hırvat stoper, takımın geriye düşmesinin ardından sık sık ileri bölgeye çıkıp gol aradı. Tecrübeli futbolcu, istediği fırsatı 73. dakikada buldu. 31 yaşındaki futbolcu, duran top organizasyonunda Rachid Ghezzal’in rakip kaleye ceza sahasına gönderdiği topu iyi karşılayıp yaptığı etkili vuruşla takımına beraberliği getirdi. Oyunun kalan dakikalarında da sık sık ileri hatta gol arayan Vida’nın hırsı, galibiyet için yeterli olmasa da takıma 1 puanı kazandırdı.



