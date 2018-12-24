Beşiktaş'ta şu sıralar en çok tartışılan isimlerden biri olan Ryan Babel, oynadığı futboldan çok sosyal medya paylaşımlarıyla gündeme geliyor.

Siyah Beyazlı takımdan gideceğine yönelik iddialar günbegün artan Hollandalının Twitter'dan yaptığı son paylaşım, taraftarları adeta çıldırttı.

32 yaşındaki sol kanat oyuncusunun "İmzalı Beşiktaş forması kazanmak için son Instagram paylaşımıma bakın." şeklindeki tweet'inin altına Siyah Beyazlı taraftarlar tepki yorumları yağdırdı.

Yıldız isim, konuyla ilgili olarak verdiği son demeçte "7 gün 24 saat futbol düşünmemizi bekleyemezsiniz." diyerek kendisini savunmuştu.