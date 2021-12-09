Beşiktaş 'ta kötü sonuçlara rağmen 2 hafta önce 'yola devam' kararı alınan teknik direktör Sergen Yalçın ile Şampiyonlar Ligi'nde Borussia Dortmund'a karşı alınan 5-0'lık mağlubiyetin ardından yollar ayrıldı. Koyu bir Beşiktaş taraftarı olan ekranların sevilen tiyatro ve televizyon oyuncusu Zafer Algöz, tecrübeli teknik adamın görevinden resmen ayrılması sonrası kişisel sosyal medya hesabından dikkat çeke bir paylaşım yaptı.

'Yazıklar olsun sizin Beşiktaşlılığınıza'

Yakın arkadaşı Sergen Yalçın'a destek çıkan Algöz, ''2 hafta önce Sergenle devam yanındayız diyenler, dün gece istifa diyorlardı. Şimdi de gidenin ardından methiyeler geliyor. Yazıklar olsun sizin Beşiktaşlılığınıza.'' ifadelerini kullanırken Siyah Beyazlı ekip taraftarları Algöz'ün bu gönderisini beğeni ve yorum yağmuruna tuttu.

Sergen Yalçın Beşiktaş'ta ne yaptı?

Abdullah Avcı ile yolların ayrılmasının ardından 29 Ocak 2020'de çok büyük taraftar desteğiyle göreve gelen ve binlerce taraftarın önünde imza atan Sergen Yalçın, geçen sezon takımı lig şampiyonu yapmış ve Türkiye Kupası'nı kazandırmıştı. Bu sezona oldukça flaş transferlerle ve öncelikli olarak Şampiyonlar Ligi'nde başarı hedefiyle yola çıkan Sergen Yalçın ve öğrencileri, art arda alınan mağlubiyetlerle hedeflerinin oldukça uzağında kaldı.

Şampiyonlar Ligi'nde 6 maçta 6 mağlubiyet alarak puan alamayan siyah beyazlılar, eksi 19 averaj ile de tarihin en kötü averajlarından birine sahip oldu. Ligde de Avrupa ile orantılı olarak mağlubiyetler alan Sergen Yalçın ve öğrencileri, son 10 maçta sadece 2 kez galip gelirken, 6 mağlubiyet ve 2 beraberlikle 9. sıraya kadar geriledi ve lider Trabzonspor 'un 18 puan gerisine düştü.

Beşiktaş bu sezon 21 resmi maçta 12 mağlubiyet, 6 galibiyet ve 3 beraberlik alırken, bu süreçte 25 gol atıp 41 gol yedi.







