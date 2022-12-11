Beşiktaş ’ın Hollandalı santrforu Wout Weghorst, Arjantin müsabakasına yedek kulübesinde başladı. Tecrübeli futbolcu müsabakanın 45+2’nci dakikasında yedek kulübesinde yer aldığı süreçte maçın hakemi Mateu Lahoz’a yaptığı itirazlar nedeniyle sarı kart gördü. Arjantin’in Lionel Messi’yle bulduğu golün ardından Hollanda Teknik Direktörü Louis van Gaal, oyuna Wout Weghorst’u dahil etti.

Tecrübeli futbolcu, ülkesi 2-0 yenik durumdayken 78’inci dakikada Memphis Depay’ın yerine oyuna girdi ve önce 82’de ardından 90+11’de attığı gollerle ülkesini umutlandıran isim oldu. Karşılaşmanın uzatma dakikalarında iki takım da gol bulamazken, Kara Kartal’ın yıldız forveti Weghorst, penaltı atışları sırasında da fileleri havalandırdı ancak bu, Hollanda’ya zafer için yeterli olmadı.

‘Büyük rüya sona erdi’

Portakallar, penaltı vuruşları sonrasında Arjantin’e kaybetti. Hollanda, Dünya Kupası’na veda etse de Wout Weghorst’un muhteşem performansı dünya çapında yankı yarattı. Birçok haber kuruluşu, Weghorst’u manşetlerine taşırken, yıldız isim attığı 2 golle büyük beğeni kazandı.

Mücadelenin sonunda ise Weghorst ve Lionel Messi arasındaki olay geceye damgasını vurdu. Leo Messi, karşılaşmanın ardından röportaj verdiği sırada arka tarafta kendisine bakan Wout Weghorst’a, “Neye bakıyorsun aptal! Devam et.” sözlerini kullandı.

Weghorst da maça ilişkin yaptığı açıklamada, “Büyük bir hayal kırıklığına uğradık. Büyük bir rüya sona erdi. Oysa gerçekten çok yakındık fakat penaltılardan sonra kaybettik” dedi.

Bonservisi 10 milyon Euro

Siyah-Beyazlıların İngiliz ekibi Burnley’den kiralık olarak kadrosuna kattığı Wout Weghorst’un, Arjantin karşısında sergilediği performans sonrasında Beşiktaşlı taraftarlar, sosyal medyada Hollandalı oyuncunun bonservisinin alınması gerektiği konusunda birleşti. Kara Kartal’ın, Weghorst’u 10 milyon Euro karşılığında satın alma hakkı bulunuyor. Ayrıca Beşiktaş’ın bu bedeli, 4 taksit halinde ödeme şansı da var.

'Hakaretler yağdırdı'

Wout Weghorst, Arjantin maçının ardından Beşiktaş Kulübü yetkilileriyle bir görüşme yaptı. Hollandalı futbolcu, “Messi attığım gollerden rahatsızlık duymuştu, elimi sıkmayıp hakaretler yağdırdı” ifadelerini kullandı.