Ziraat Türkiye Kupası'na 4. eleme turuyla katılan ve Serik Belediyespor ile eşleşen Beşiktaş 'ta, eşleşme sonrasında kulübün genel sekreteri Mehtap Mutluşan Ferah açıklamalarda bulundu.

Çekilen kuranın hayırlı olmasını dileyen Ferah, “Bu sene hem cumhuriyetimizin 100. yılı hem de bizim 120. yılımız. Hazırladığımız çok güzel planlar, projeler var. İnşallah 2 kupayı da almak istiyoruz.” dedi.

Ozan Buğra Koşar - Oğuzhan Ort / İSTANBUL (İHA)