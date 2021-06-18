Beşiktaşlı yönetici Erdal Torunoğulları: Vidal ile ilgilenmiyoruz

Beşiktaş yöneticisi Erdal Torunoğulları, uzun suredir adı siyah beyazlı kulüple anılan Arturo Vidal'in transferiyle ilgili net açıklamalarda bulundu.

Torunoğulları, Latercera.com'da yer alan açıklamalarında transfer ile ilgili, "Dürüst olmak gerekirse şu anda Vidal ile ilgilenmiyoruz. Bazı medyaların yayınladığı gibi, oyuncu için de herhangi bir teklif göndermedik. Haberin nereden geldiğini bilmiyoruz" ifadelerini kullanarak yıldız futbolcuyu kadrolarına katmayı planlamadıklarını dile getirdi.





İlgili Haberler Hakan Çalhanoğlu Milan'da kalabilir





Galatasaray 'la da anılıyor

Son olarak geçtiğimiz sezon Inter forması giyen ve İtalyan deviyle lig şampiyonluğu yaşayan Arturo Vidal, lacivert siyahlılarla toplam 30 maçta yer aldı. 34 yaşındaki futbolcu adı Beşiktaş'ın yanı sıra Galatasaray'la da anılıyor.