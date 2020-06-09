Eski Ankara Ticaret Odası Başkanı Salih Bezci'nin Beşiktaş Spor Kulübü yöneticisi olan oğlu Efe Bezci ile görkemli bir düğünle evlenen Reyhan Çağla Baykam Bezci, eşinden şikâyetçi oldu. Bezci "Eşim saklandığım odanın kapısını çekiçle kırdı, kafamı balkon kapısına vurdu, beni saçımdan sürükledi" dedi.

Reyhan Çağla Bezci ifadesinde yaşadıklarını anlattı...

"8 Mayıs günü eşim 04.00 sıralarında uyurken beni omuzlarımdan tutup kaldırdı, sürükleyerek 'Kiminle mesajlaşıyorsun?' diye bağırdı. Telefonumu karıştırdı. Ben de giyinme odasına kaçıp kendimi kilitledim. Eşim çekiçle vurarak kapıyı kırdı."





Hemen evdeki yardım butonlarına bastığını söyleyen Bezci, ifadesine şöyle devam etti: "Güvenlikçilere 'Kayınpederimi arayın, bana yardım etsin' dedim. Efe gelip saçımdan sürükledi. Beni hırpaladı, yumruk attı, balkon kapısına kafamı vurdu. Beni balkondan atmasından korktum. Hemen annemi aradım. O sırada polisler de geldi. Beni darp ve tehdit eden eşimden şikayetçiyim."

Çift, iki yıl önce Çırağan Sarayı'nda görkemli bir düğünle evlenmişti.





Beşiktaş JK Yönetim Kurulu'nda görev dağılımları 19.11.2019 tarihinde şu şekilde olmuştu





Adnan Dalgakıran: II.Başkan, İletişim ve Yeniden Yapılanma Sorumlusu

Emre Kocadağ: Asbaşkan, Futbol A Takımı ve Ümraniye Nevzat Demir Tesisleri Sorumlusu

Fatih Avşar: Asbaşkan, Finansman ve Amatör Şubeler Sorumlusu

Mesut Urgancılar: Genel Sekreter ve İcra Kurulu Başkanı

Berkan Gocay: Sayman, Sosyal Tesisler Sorumlusu

Erdal Torunoğulları: Futbol Transfer, Scouting ve Futbol Yapılanması Sorumlusu

Kemal Erdoğan: TFF, UEFA ve Kamu Kurumları ile İlişkiler Sorumlusu

Enis Ulusoy: Pazarlama ve İş Geliştirme Sorumlusu

Umut Şenol: Basketbol ve Gayrimenkul Geliştirme Sorumlusu

Bilgihan Sürmen: Taraftar ve Süleyman SEBA ile Akatlar Tesisleri Sorumlusu

Hakan Daltaban: Vodafone Park ve Dernekler Sorumlusu

Fırat Fidan: Futbol Altyapı ve Tüm Branşlar Spor Okulları Sorumlusu

Ali Efe Bezci: Fulya Kompleksi ve Fulya AVM Sorumlusu

Ayrıca Sayın İbrahim Altınsay ve Sayın Merdan Araz, Başkanımız Sayın Ahmet Nur Çebi’ye gönüllülük esasıyla danışmanlık yapacaklardır.







