Beşiktaş Futbol Takımı’ndan Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi Ahmet Kavalcı, Galatasaray galibiyetinden sonra camianın duygusunu Akşam’a anlattı: Şampiyonluk yolu açıldı tabii ki. En azından ligden kopmadık. Liderle puan farkı 6. Galatasaray’la eşit seviyedeyiz. Yani bu Ankaragücü, Sarpsborg ve Galatasaray çok zor bir seriydi. Bu seriyi kayıpsız geçmemiz bizi çok mutlu etti, kenetlendik. Yolumuza devam ediyoruz. Takımın kendine güveni, inancı arttı, kenetlendi, takım ruhu arttı. Taraftar muhteşemdi. Taraftarımıza teşekkür ediyorum. Taraftarın takımına sahip çıkması çok önemliydi. Takıma sahip çıktı. Camia olmak çok önemliydi. Camiamız muhteşem bir duruş gösterdi.

BU TAKIMLA DEVAM EDECEĞİZ

Bu futbolcular bizim ve sezon sonuna kadar onlarla devam edeceğiz. Paralarını ödüyoruz. Yok onu gönderin, bunu alın, bunu gönderin şunu alın diye telkinler oluyor. Şu anda elimizdeki oyuncularımız bunlar. Bunlarla devam edeceğiz. İkinci yarıda transferler, gidenler, gelenler olursa bakacağız. Burası Beşiktaş kulübü. Gelen de olur, giden de. Derbi galibiyetinin çatlak sesleri de bitirdiğine inanıyorum. Bazen istenmeyen şeyler de oluyor. İşter kötü gidince, bundan dolayı bağırmalar, çağırmalar oluyor. Biz burada bu takımı iyi olsun diye yönetiyoruz. Kötü olması için yönetici olunur mu? Herkes iyi olsun diye uğraşıyor.

İNŞALLAH BU RUHU KORURUZ

Ama derbiden sonra yaşadığımız tablo gösterdi ki Beşiktaş bir bütündür. Taraftarıyla, yöneticisiyle, futbolcusuyla, hocasıyla tek bir yumruktur. Maçın sonunda taraftarın, takımı bağrına basması müthişti. Beşiktaşlı iyi zamanda da kötü zamanda da takımının yanındadır. Taraftarımız muhteşemdi, hocamızı, teknik ekibimizi, futbolcuları bağrına bastı. Orada ben de çok yoğun duygular yaşadım. 15-20 dakika stat boşalmadı. Her şey çok güzeldi. Dünkü tabloya bakınca, ‘Bu tabloda şampiyonluk ruhu var’ dedim. O muhteşem tablo, şampiyonluk ruhunu geri getirdi. İnşallah da bu kenetlenmeyi, bu ruhu kaybetmeyiz ve sezon sonunda hedefimize ulaşırız.

Kaynak: Akşam