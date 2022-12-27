Beşiktaşlı yıldız kendini yaktı! Yollar ayrılıyor

Beşiktaş ’ta Kevin N'Koudou’nun Gaziantep FK deplasmanında Stelios Kitsiou’ya attığı kafanın yankıları devam ediyor. Kamerunlu futbolcu müsabakanın 24. dakikasındaki kural dışı davranışına ve VAR uyarısına rağmen hakem Atilla Karaoğlan’dan sadece sarı kart görse de yönetim kurulu, teknik heyet ve takım arkadaşlarının da büyük tepkisini topladı.





Takım arkadaşlarından Nkoudou'ya eleştiri

Teknik Direktör Şenol Güneş’in ikinci devre kırmızı kart görmemesi için devre arası oyundan aldığı N'Koudou’ya sorumsuz davranışı nedeniyle tepki gösterdiği aktarıldı. Takımdaki bazı tecrübeli oyuncuların da Kamerunlu yıldıza eleştirilerde bulunduğu kaydedildi.





Talibi çıkarsa gönderilecek

Siyah-beyazlı yönetimin sözleşmesi sezon sonu bitecek olan N'Koudou’yu ara transferde iyi bir teklif gelmesi halinde elden çıkarmanın hesaplarını yaptığı belirlendi. Buna göre talibinin çıkması durumunda 27 yaşındaki futbolcuyla yollar ayrılacak.

Teklif yapılmayacak

N'Koudou ara transfer döneminde teklif gelmemesi halinde zorunlu olarak kadroda tutulacak. Deneyimli oyuncu takımdaki geleceğini sezonun ikinci yarısında ortaya koyacağı performansla kendisini belirleyecek. İkinci devre maçlarında olumlu puan toplayamaması durumunda yıllık garanti ücreti 1,6 milyon euro olan N'Koudou’ya yeni sözleşme için teklif yapılmayacak. Beşiktaş Yönetimi geçen sezon beklentilerin altında kalan ve yıllık ücret konusunda anlaşma sağlanamayan Cyle Larin, Domagoj Vida ve Güven Yalçın’la bağlarını koparmıştı.

Satılırsa bonservisin yarısı Tottenham’ın

Beşiktaş ile Tottenham kulüpleri arasında 2019 yılında Kevin N'Koudou’nun satışı için yapılan sözleşmede özel bir madde bulunuyor. Anlaşmaya göre Kamerunlu futbolcunun transfer haklarının yüzde 50’si eski kulübü Tottenham’a ait. Deneyimli oyuncuyu 4,5 milyon euro karşılığında kadrosuna katan Beşiktaş ara transferde satış halinde bonservis bedelinin yarısını İngiliz ekibine ödeyecek. N'Koudou sezon sonu serbest kalarak Kartal’dan ayrılırsa iki kulüp de herhangi bir bonservis geliri elde edemeyecek.

100 maçta 21 gol-9 asist

Tottenham, N'Koudou’yu 2016’da 11 milyon euro bonservis bedeli karşılığında Marsilya’dan renklerine bağlamıştı. Kevin N'Koudou, Gaziantep FK deplasmanında Beşiktaş formasıyla 100. resmi maçına çıktı. Siyah-beyazlı takımda 4. sezonunu geçiren 27 yaşındaki Kamerunlu futbolcu rakip fileleri 21 kez havalandırırken, 9 kez de asist yaptı.





Masuaku'nun müdahaleleri dikkat çekti

Kartal’da gözden çıkarılan isimlerden Arthur Masuaku, Gaziantep FK deplasmanında son bölümlerde oyuna dahil olurken, ortaya koyduğu pozitif performansla geçer not aldı. Wout Weghorst’un 86. dakikada attığı beraberlik golüne asist yapan Demokratik Kongolu sol bek savunmada da yerinde müdahaleleriyle dikkat çekti.

Masuaku formaya yakın, Umut kulübeye dönüyor

Teknik Direktör Şenol Güneş’in Masuaku’nun çabasından memnun kaldığı aktarıldı. Siyah-beyazlı hocanın, Adana Demirspor’la perşembe günü oynanacak kritik müsabakada Masuaku’ya ilk 11’de forma vererek, Umut Meraş’ı kulübeye çekeceği ifade edildi.

Atiba, Necip yedeğe

Gaziantep’te 11’de sahaya çıkan Atiba Hutchinson ve Necip Uysal da şanslarını iyi kullanamadı. Şenol Güneş’in Adana Demir maçında bu oyuncuları da yedek soyundurması bekleniyor. (Skorer)