Siyah-Beyazlılar’ın Hollandalı golcüsü Wout Weghorst, Vodafone Park’ta önceki akşam oynanan derbiye Kara Kartal’ın 1 numaralı gol umudu olarak çıktı. Maç boyunca rakip kalede etkin bir görüntü sergilemekte zorlanan Weghorst, Rachid Ghezzal’ın oyuna girmesiyle bambaşka bir görüntüye büründü.

Oyunun son 20 dakikasında Fenerbahçe kalesini adeta abluka altına alan Weghorst, rakip kaleyi 2 kez yokladı. Bir şut direkten dönerken diğeri de heyecan yaratsa da ağlarla buluşmadı. Karşılaşma sonunda oldukça üzgün görüntüler sergileyen Weghorst’u, teknik direktör Valerien Ismael teselli etti.

Oyuncusuyla kısa bir dialog yaşayan Ismael, yıldız isme üzülmemesi gerektiğini belirtip moral verdi. Ismael, bu anları basın toplantısında, “Weghorst, gol atamadığı için üzgündü. Son dönemde yakaladığı 2 fırsat vardı. Biri direkten döndü, biri dışarı çıktı. ‘Bu şekilde devam et’ dedim” sözleriyle anlattı.





‘2 farklı galip gelebilirdik’

Weghorst, karşılaşma sonunda soyunma odasında takım arkadaşlarıyla yaptığı maç değerlendirmesinde de hâlâ kaçırdığı gollerin etkisindeydi. Yıldız isim, “Kaçan gollere ben de inanamadım. Özellikle kaçan ilk pozisyonda topun kaleye girmemesine çok şaşırdım. Direğe gelen topta ise sırtım dönük olarak vurup uzak köşeye bırakmak istedim. Ancak bazen top istemeyince olmuyor. Son bölümde iki farklı galip gelebileceğimiz pozisyonlar oldu. Çok üzgünüm, iki puan kaybettik” şeklinde duygularını paylaştı.

‘Desteğiniz için teşekkürler’

Başarılı oyuncu, dün de Instagram hesabından yaptığı paylaşımda taraftarlara ilgilerinden dolayı teşekkür etti. Weghorst, “Çocuklarıma, ne kadar muhteşem bir taraftar olduğunuzu göstermek zorundaydım. Desteğiniz için teşekkürler. Bu desteğe iyi bir karşılık vermeyi çok isterdim” ifadelerini kullandı.

FANATİK ÖZEL / Orhan Yıldırım

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