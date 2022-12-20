Siyah-Beyazlılar'ın sezon başında uzun uğraşlar sonucunda Burnley'den kiralık olarak kadrosuna kattığı Wout Weghorst kısa sürede Beşiktaş camiasının sevgilisi oldu. 1.97'lik kule santrfor, Kara Kartal'da çıktığı 14 maçta 6 gol, 4 asistle oynarken, Hollanda Milli Takımı'yla da Dünya Kupası'nda mücadele etti.





Arjantin'e attığı goller dikkat çekti

30 yaşındaki futbolcu özellikle çeyrek finalde Arjantin ile oynanan maçta attığı iki golle Portakallar'ı umutlandırmış ve dikkatleri üzerine çekmişti. Yıldız oyuncunun, Dünya Kupası performansı özellikle Avrupa ekiplerini de harekete geçirmişti. Tüm bu gelişmeler sonrasında 'Beşiktaş'ın transferde bir önceliği var mı? sorularını beraberinde getirmişti.

Beşiktaş parayı ödemezse, onlar alır!

Wout Weghorst'un Beşiktaş'a transferinde önemli rol oynayan FIFA menajeri Mithat Halis, Hollandalı futbolcunun geleceği hakkında Radyospor'a konuştu. Tecrübeli oyuncu, "Weghorst, Beşiktaş'tan neden ayrılsın? Weghorst'un satın alma opsiyonu 10 milyon Euro. Bunu ödeyip, sözleşmesini uzatınca dedikodu kalmaz. Weghorst, Beşiktaş'ta kalmak istiyor. Taraftar da onu istiyor. Beşiktaş bu parayı ödeyemeyeceğini söylerse, o zaman durum değişir. Bu parayı başka bir takım ödeyebilir. Eintracht Frankfurt, Weghorst'u almak istiyor. Orada Kolo Muani ile Weghorst'u yan yana oynatmak istiyorlar" dedi.





'Dedikoduya mahal bırakmamak için...'

Alman ekibinin hocası Oliver Glasner'in özellikle Weghorst'u çok istediğini dile getiren Halis, "Muani de Fransa milli takımının santroforlarından. Frankfurt teknik direktörü Oliver Glasner, Weghorst ile Muani'yi birlikte oynatmaya çok hevesli. Beşiktaş, opsiyon maddesini kullanmazsa, Franfurkt bu parayı öder, Weghorst'la da anlaşır. Ama Beşiktaş'ın bu konuda önceliği var, 10 milyon Euro'yu ödediği taktirde, hiçbir dedikoduya mahal bırakmadan oyuncu Beşiktaş'ın olur" ifadelerini kullandı.



