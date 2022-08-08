Beşiktaş 'ta transfer çalışmaları devam ederken, iç transferde de sıcak gelişmeler yaşanıyor. Gelecek oyuncular kadar gidecek isimler de merak edilirken, Siyah-Beyazlılar'ın, Brezilyalı stoperi Welinton'a sürpriz bir talip çıktı.

Resmi teklif iletildi

Suudi Arabistan ekiplerinden Al Ettifaq'ın, Sambacı'yla ilgilendiği iddia edildi. A Spor'un haberine göre; Suudi temsilcisi, 33 yaşındaki savunmacı için harekete geçti ve Kara Kartal'a resmi teklifini iletti.

Kabul etmeye sıcak...

Haberde; Al Ettifaq!ın, Welinton için ilk etapta 1 milyon Euro'luk bir teklifle Beşiktaş'ın kapısını çaldığı belirtildi. Roman Saiss ve Emrecan Uzunhan gibi iki stoper takviyesi yapan Siyah-Beyazlılar'ın da 33 yaşına gelmiş Welinton'a gelen bu teklifi kabul etmeye sıcak baktığı ancak pazarlıklarda rakamı biraz daha yukarı çekmeye çalıştığı kaydedildi. Taraflar arasında görüşmelerin devam ettiği öğrenilirken, kısa zamanda transferin sonuçlanabileceği de gelen haberler arasında.

Sürpriz alternatif!

Öte yandan A Spor bir transfer haberi daha paylaştı. Beşiktaş, İtalyan ekibi Verona'da forma giyen Koray Günter için de devreye girdi. Siyah-Beyazlılar'ın, Çizme temsilcisiyle görüşmelere başladığı kaydedildi.





2 yılda 3 kupa kazandı!

Welinton, 2020-2021 sezonunda Alanyaspor 'dan, Fatih Aksoy'un bonservisi ve Ahmet Gülay'ın da iki yıllık kiralanması karşılığında kadroya katılmıştı. Deneyimli stoper, 2 yılda Beşiktaş formasıyla 71 maça çıkarken, 1 Süper Lig, 1 Türkiye Kupası ve 1 de Süper Kupa zaferi yaşadı.



