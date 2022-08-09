Beşiktaş ’ın Brezilyalı stoperi Welinton, Suudi Arabistan’a transfer olmaya hazırlanıyor.

NTV Spor'un haberine göre; 33 yaşındaki futbolcu, Suudi Arabistan ekibi El İttifak’ın yıllık 1,5 milyon Euro ücreti içeren 2 yıllık teklifini kabul etti.

Siyah beyazlı kulübe gitme isteğini ileten Welinton, yönetim kurulunun kararını bekliyor. Brezilyalı oyuncu transferine izin verilmesi halinde geçen sezondan alacağı 200 bin Euro’yu da talep etmeyecek.

Kulüplerin anlaşması durumunda Suudi Arabistan’a gidecek olan Welinton, El İttifak ile 2 yıllık sözleşme imzalayacak.

Welinton kimdir?

2020 yılında Alanyaspor 'dan bedelsiz Beşiktaş'a transfer olan Brezilyalı stoper, Siyah-Beyazlılarla 1 Süper Lig şampiyonluğu 1 Türkiye Kupası şampiyonluğu ve 1 de Süper Kupa şampiyonluğu yaşadı. Beşiktaş formasıyla 71 resmi maça çıkan Welinton 1 gol 2 asist yaparken 21 sarı ve 1 de kırmızı kart gördü.