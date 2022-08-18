Beşiktaşlı futbolcu Wout Weghorst’un eşi Nikki van Esch Weghorst, bir kız bebek dünyaya getirdi. Weghorst çifti, bebeklerine Daantje ismini verdi.

Siyah Beyazlı kulüp resmi twitter hesabından Hollandalı golcü Weghorst'un kızıyla çekilmiş fotoğrafını paylaştı.

Weghorst çiftinin iki kız çocuğu daha bulunuyordu.

Beşiktaş paylaşım yaptı...

Futbolcumuz Wout Weghorst’un eşi Nikki van Esch Weghorst, bir kız bebek dünyaya getirdi. Weghorst çifti, bebeklerine Daantje ismini verdi.

Wout Weghorst ile Nikki van Esch Weghorst’u tebrik eder, Daantje bebeğe sağlıklı ve mutlu bir ömür dileriz.







