Beşiktaş'lı Vida'ya iki teklif! Yönetim kararını verdi...

Beşiktaş’ta, Gary Medel’den sonra Domagoj Vida’nın Avrupa’dan aldığı cazip teklifler, siyah-beyazlı yönetimin adeta elini kolunu bağladı.

31 Aralık 2018, Pazartesi 09:15
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Beşiktaş'lı Vida'ya iki teklif! Yönetim kararını verdi...

Beşiktaş’ta, Gary Medel’den sonra Domagoj Vida’nın Avrupa’dan aldığı cazip teklifler, siyah-beyazlı yönetimin adeta elini kolunu bağladı.

Hırvat stoperle, Fulham ve Monaco kulüplerinin ilgilenmesi nedeniyle devre arası için birçok savunmacıyla görüşen yönetim, Ocak ayında hareketli günler yaşamaya hazırlanıyor. Transfer konusunda öncelikle Vida’nın düşüncesini öğrenecek olan siyah-beyazlı yöneticiler gitmek istemesi durumunda Hırvat oyuncuya zorluk çıkarmayacak. (Milliyet)

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