Beşiktaş 'ın 2020-2021 sezonunda Sporting Lizbon'dan kiraladığı ve 1 yıl sonra bonservisiyle kadrosuna kattığı Valentin Rosier, Fransa'dan Foot Mercato'ya özel röportaj verdi. Rosier, 2021 yazında hakkında çıkan Galatasaray haberleri hakkında da önemli ifadeler kullandı.

İşte Rosier'in Foot Mercato'ya verdiği röportajdan satır başları;

Soru: Türk taraftarların tutkusunu biliyoruz. Birçok takım akradaşınız deli olmasa bile komik bir yapınızın olduğunu söylüyor. Kişiliğiniz, taraftarların “çılgınlığına” çabucak uyum sağlamanıza yardımcı oldu mu?

Rosier: Evet, öyle düşünüyorum. Taraftarlar en başından beri bunu gördü, ben berbat durumda olan, çok rahat ve yapabileceklerimde çok özgür biriydim. Bunu yapan başka insanların aynı şekilde tepki verdiklerinden emin değilim. Sonrasında oynadığım kulüp için savaşan biriyim, onlar da bunu hissediyor. Taraftarlar ve ben biraz aynıyız, ikimiz de deliyiz ve her şeyi kulüp için yapıyoruz, bu da iyi anlaştığımız anlamına geliyor.

Soru: Fransa kökenli birçok takım arkadaşınız var. Fransızca konuşanlara daha yakın mısınız?

Rosier: Aynı dili konuştuğumuz için Fransızca konuşanlara daha yakınım. Tüm takım arkadaşlarımla konuşuyorum ama bazı insanlarla daha fazla yakınlığım olduğu kesin. Onları isimleriyle tanıyordum ama kişisel olarak daha önce değil ve bugün gerçekten takdir ettiğim insanlar, onlar benim kardeşlerim: Nkoudou, Ghezzal ve Masuaku

Soru: Ne yazık ki, geçen sezon ligde altıncı olarak Avrupa Kupası'na katılamadınız. Bu sezonun temel amacı Avrupa'yı bulmak mı?

Rosier: Taraftarların asıl amacı bu değil, sadece Süper Lig'i kazanmamızı istiyorlar. Size önceliklerini açıklamak gerekirse, her ne olursa olsun bir Avrupa Kupası'na katılımdan ziyde şampiyonluk bekliyorlar. İlk hedefleri ligi birinci bitirmek.

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Soru: Büyük bir sakatlık geçirdin ve ardından başarısız olduğun Sporting'e transfer" target="_self" style="text-decoration: underline;font-weight: bold;"> transfer oldun. Kendini o delikten çıkarmayı nasıl başardın?

Rosier: Biraz karmaşık bir dönemdi. Duruma üzüldüğüm zamanlar oldu. Ama ailem ve beni görmeye gelen arkadaşlarım vardı, o kadar yavaş yavaş iyileşiyordu ki. Daha sonra, biraz kaygısız bir yanım var, bu yüzden zamanla onunla yetindim. Sonra Beşiktaş'tan teklif geldi, gittim ve iyi iş çıkardım. Oynama zamanım olmamasına rağmen iyimser kaldım, yine de iyi bir durumum vardı. Futbol iyi gitmiyordu ama zihinsel olarak güçlü kalman gerekiyordu ve her halükarda bunun karşılığını alacaktım.

Soru: Bir gün Fransa Milli Takımı'nda oynama hayalin var mı?

Rosier: Şansım var mı? Bilmiyorum, geleceği bilmiyorum. Kesin olan şu ki aklımın bir köşesinde kalıyor tabii, çocukluk hayalim. Birincisi profesyonel futbolcu olmaktı, ikincisi Fransa'yı temsil etmek ve milli takımda oynamak. Açıkçası bunu düşünüyorum ama şu an için çalışmam ve değerimi göstermem gerekiyor. Umarım bir gün şans gelir. Bunun benim hayalim olmadığını söylersem yalan söylemiş olurum, hala kanıtlayacak çok şeyim var ve gelecekte bunun karşılığını alacağım.

Soru: İki sezonda 50'den fazla maç oynadığınız Ligue 1'i oldukça iyi biliyorsunuz. Kariyerinizde bir gün Fransa'ya dönmeyi planladınız mı ya da aklınızda başka bir şampiyonluk var mı?

Rosier: Ligue 1'de oynamaya geri mi döneceğim? Bilmiyorum, bunu düşünmedim. Almanya gerçekten sevdiğim bir şampiyona. Kaçınılmaz olarak, zirvenin zirvesi olduğu Premier Lig var. Bundesliga'yı gerçekten seviyorum, ilk tercihim olurdu. Büyük stadyumları ve büyük takımları olan büyük bir lig. Öne çıkmayı ve sahada ne kadar değerli olduklarını göstermeyi başaran, özellikle Fransızlar olmak üzere birçok oyuncu var. Sonrası buradan daha soğuk ama hayat ve iyi zihniyet bu ligi cezbedici kılıyor.









Soru: Ligue 1'e olası bir dönüşle ilgili olarak, Fransa'da kulübünüzü seçme şansınız olsaydı, nerede oynamak isterdiniz?

Rosier: Fransa'da mutlaka favori bir takımım yok. Ama iki rakip kulüp olsalar da Olympique Lyonnais, Olympique de Marsilya'yı seviyorum. Paris Saint-Germain'i de severim ama onlar başka bir gezegendeler.

Soru: Kariyerini Beşiktaş'ta bitirmeyi düşünür müsün?

Rosier: Başka bir yerde büyük bir fırsatım yoksa neden olmasın. Orada çok iyi yaşıyorum, kulüp harika ve atmosferimiz inanılmaz. Bunu gerçekten hiç düşünmemiştim ya da böyle görmemiştim, ama bu bir fikir olabilir. Elbette gelecekte ne olur bilmiyorum ama Beşiktaş her zaman kalbimde kalacak bir kulüp olarak kalacak, orası kesin.

GALATASARAY İTİRAFI

Valentin Rosier'in ismi 2021 yazında Galatasaray'la anılmıştı. Dönemin teknik direktörü Fatih Terim'in Ghezzal ve Rosier'i özellikle transfer etmek istediği ifade edilmişti. Rosier, 2021 yazında bazı teklifler aldığını söyleterek Galatasaray haberlerini doğruladı.

Rosier, Foot Mercato'ya şu açıklamaları yaptı;

Soru: Beşiktaş'ta kiralık bir sezonun ardından, geçtiğimiz yaz resmi olarak Türk kulübüne katıldınız. Sizi nasıl ikna ettiler?

Rosier: O yıl lig şampiyonu olduk ve çok iyi bir sezonu geride bıraktık. Atmosfer çılgındı, tüm takım arkadaşlarım arasında çok iyi bir anlayış vardı, arkadaş edindim, kardeş olduk. Şampiyon olduğumuz ve Şampiyonlar Ligi'nde oynayacağımız için atmosfer, kalma arzumu doğruladı. Başka bir takıma transfer olmayı düşünmedim. Bazı konuşmalar oldu ama iş asla resmiyete dökülmedi. Sonrasında Beşiktaş ısrarcı davrandı ve benim istediğim oldu.

Soru: Bundan daha önce de bahsetmiştiniz: futbol oynuyor olsanız bile onun dışında pek bir şey izlemiyorsunuz. Kariyeriniz dışında sizi en çok ne heyecanlandırıyor?

Rosier: Sık sık söylerim: Futbol oynamayı severim, arkadaşlarımla birlikteyken mutlaka futbol izlerim. Ama kendim bir maçı açıp özellikle izlemem. Ben çok ev insanıyım, video oyunları oynamayı severim, sık sık oynarım, film izlerim. Kıyafetleri çok severim, tarzına önem veren biriyim. Ben de gidip dövme yaptırmayı seviyorum. Liseden beri dövme yaptırma, diğerlerinden farklı olma, kendi tarzıma sahip olma isteğim hep vardı. Amerika Birleşik Devletleri'ni, gangster tarzını, her yeri dövmeyi ve bol kıyafetleri gerçekten seviyorum.

(Skorer)