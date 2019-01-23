Beşiktaş'ın geçtiğimiz sezonun devre arasında Aytemiz Alanyaspor'dan kadrosuna kattığı Vagner Love, Siyah Beyazlı takımda bir türlü isteneni verememişti.

Taraftarların protestosundan da nasibini alan ve adeta istenmeyen adam hâline gelen 34 yaşındaki golcü oyuncunun sözleşmesini feshedeceği ve ülkesi Brezilya'ya transfer olacağı konuşuluyordu.

Love ile bir süredir yakından ilgilenen Corinthians kulübünün başkanı Andres Sanchez, yeni sponsorları BMG ile düzenledikleri imza töreninde oyuncunun transferi hakkında şunları söyledi:

"Vagner ile ilgili bildiğim şeyler, sizinkilerden farksız. Şu anda kulübüyle görüşme hâlinde. Neler olacağını göreceğiz."

Kulübün sportif direktörü Monteiro Alves de yaptığı son açıklamada Love'u almak istediklerini ve kendisinden haber beklediklerini söylemişti.

Yunus DİLBER / Fanatik Dış Haberler