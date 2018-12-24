Son dönemlerde Beşiktaş'tan ayrılacağına yönelik iddialar giderek artan Vagner Love ile ilgili gündeme bomba gibi düşen bir açıklama geldi.

Brezilya'da yayım yapan Torcedores.com adlı internet sitesine konuşan Love'un menajeri Evandro Ferreira, 34 yaşındaki golcü oyuncu hakkında transfer söylentilerine açıklık getirdi.

Oyuncusu hakkında her transfer döneminde birtakım dedikodular çıktığını kaydeden Ferreira, "Beşiktaş'la devam eden bir kontratı var ve şu ana kadar bize ulaşan herhangi bir resmi teklif olmadı." ifadelerini kullandı.

Yıldız ismin Beşiktaş'ın ayrılma şansının olduğunu doğrulayan Ferreira, "Eğer ayrılırsa nereye gideceğine henüz karar vermedik. Bunlar, her zaman karmaşık durumlar." şeklinde konuştu.

Yunus DİLBER / Fanatik Dış Haberler